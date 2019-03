JxCat i ERC voten al Parlament en contra d'aturar les obres de Begur i Cadaqués

Els grups de Junts per Catalunya i ERC al Parlament van votar ahir en contra d'una moció dels comuns que demanava aturar les obres dels projectes urbanístics de les zones afectades per la moratòria decretada de la Generalitat a la Costa Brava, especialment a sa Guarda, a Cadaqués, i sa Riera, a Begur. Els dos partits de govern van argumentar que la Generalitat ja ha fet el que estava a les seves mans, com desenvolupar la moratòria i el Pla Director Urbanístic de la Costa Brava, i que en alguns casos s'ha intentat reduir l'impacte de les construccions. Més enllà d'això, van indicar que la responsabilitat per aturar les obres està en mans dels ajuntaments, no del Govern català. Els dos partits també van votar en contra d'un altre punt de la moció que demanava «aturar el projecte de prolongació de la C-32 a Lloret de Mar pels seus greus impactes ambientals i d'aposta per un determinat model turístic i urbanístic».

La moció, defensada pel diputat dels comuns David Cid, demanava a la Generalitat una major implicació en la lluita contra el canvi climàtic i reclamava l'aturada de diverses infraestructures que han generat conflictes ambientals a tot el territori català, inclosos els projectes urbanístics en desenvolupament a la Costa Brava -posant especial èmfasi en Begur i Cadaqués- i la perllongació de la C-32 a Lloret. Ambdós punts, però, van acabar essent refusats. L'aturada de les obres a sa Riera i sa Guarda va rebre només el suport dels comuns, el PSC i la CUP, mentre que en el cas de la C-32, només van defensar que s'aturessin els treballs la CUP i els comuns.

Tant JxCat com ERC van argumentar que no està en mans de la Generalitat aturar els projectes urbanístics que afecten la Costa Brava, sinó que és responsabilitat dels ajuntaments. El representant de JxCat, Narcís Clara, va explicar que la Generalitat ja ha exercit totes les competències que té en matèria urbanística en fer la moratòria i el Pla Director Urbanístic, però a partir d'aquí «correspon als ajuntaments aturar les obres concretes». Pel que fa a la perllongació de la C-32, va considerar que és una infraestructura «molt necessària», ja que Lloret i Blanes sumen 80.000 habitants i són ciutats visitades per milers de persones cada estiu.

Des d'ERC, Marc Sanglas també va apuntar que els projectes urbanístics «són de competència municipal». Tot i això, Sanglas va dir que en alguns ajuntaments on tenen responsabilitats han treballat per reduir les dimensions i l'impacte ambiental dels projectes. «Hi ha sensibilitat, no volem desprendre'ns de la responsabilitat, sinó que hi som», va indicar.

També el PP i Ciutadans van votar en contra d'aturar les obres, tot adduint que significaria limitar el progrés. En canvi, el PSC va votar a favor de la moció perquè «algunes parts del litoral català són molt fràgils i pateixen pressions urbanístiques especulatives brutals». La C-32, per contra, la van veure necessària.