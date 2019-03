Posen càmeres de seguretat a les sortides d'Olot

La Junta de Govern Local de l'Ajuntament d'Olot d'ahir va aprovar la contractació del subministrament i instal·lació de càmeres de seguretat per diversos llocs d'Olot. Segons ha explicat el regidor Josep Gelis, es tracta d'una inversió de 17.000 euros en aparells lectors de matrícules per controlar les sortides de la ciutat.

Segons ell, ara, hi ha aparells lectors de matrícules de les entrades de vehicles a la ciutat. Aquests aparells van ser instal·lats fa uns quatre anys i el regidor ha apuntat que han donat un bon resultat policial.



Preveure delictes

Els aparells detecten l'entrada dels vehicles que porten matrícules que per diferents motius estan dins de la base de dades policial. La detecció permet que la Policia Municipal identifiqui les persones que viatgen en els vehicles identificats. La intenció és prevenir furts, delictes i incidents.

A partir de la instal·lació dels instruments que van passar per la Junta de Govern, segons Josep Gelis, la Policia Local podrà controlar la sortida de vehicles.

El cap de la Policia Local ha definit la combinació de lectors d'entrada i sortida de vehicles com una eina molt útil per a les investigacions policials. Ha posat d'exemple el desplegament d'un dispositiu policial per a la recerca d'un vehicle per la ciutat. «Si el lector ens marca que el vehicle ha sortit, no cal mantenir el dispositiu i caldrà avisar la vigilància de fora la ciutat», ha explicat.

També ha plantejat que la combinació de lectors permetrà saber les hores d'entrada i sortida d'un vehicle i relacionar-lo amb un fet delictiu.

A més de delictes, els lectors serviran per detectar possibles itineraris de persones desaparegudes. En el cas que els familiars informin d'una desaparació relacionada amb un vehicle, la policia podrà saber si el vehicle ha sortit de la ciutat.

El cap de la Policia Municipal ha plantejat que en una investigació policial com més informació es recull millor. Per això ha indicat que les dades també serviran per a les investigacions dels Mossos d'Esquadra.

Els lectors estaran situats en llocs alts i mitjans de les principals entrades i sortides de la ciutat. Els llocs poden ser les rotondes, les avingudes i els vials per on els conductors entren o surten de la xarxa de carrers i avingudes i places d'Olot.