«El descans forma part de l'entrenament de l'esportista»

El doctor Ivan Ibáñez és un dels ponents de la jornada Esport i Salut, que se celebrarà el 4 d'abril a l'Auditori de Girona.

Com pot ajudar l'exercici a tenir una vida més llarga i saludable?

Tots els estudis apunten que la pràctica habitual d'exercici físic ajuda a incrementar tant l'esperança de vida com la qualitat.

Quantes hores setmanals d'exercici són aconsellables per contrarestar els efectes del sedentarisme?

Són recomanables almenys 30 minuts d'exercici físic de caràcter aeròbic com caminar/córrer, bicicleta, marxa nòrdica, el·líptica, natació? d'una intensitat moderada cinc dies a la setmana. Intensitat moderada significa que la persona respira més de pressa, sensació mínima de calor, que els batecs del cor augmentin i que la intensitat es pugui aguantar sense arribar a la fatiga durant els 30 minuts. En el cas de persones amb bona condició física i sense patologia filiada es poden fer 2-3 dies d'exercici físic a la setmana de 30-45 minuts de duració amb més intensitat. En nens, es recomana una hora al dia, cinc dies a la setmana d'exercici físic moderat.

Hi ha una dosi òptima d'activitat per a cada persona?

Existeix realment una «optidosi» o dosi òptima per a cada persona, segons la condició física, limitacions físiques de dolor (artrosi?) o altres malalties com les cardiovasculars o metabòliques. En aquest cas, la dosi i intensitat s'ha de prescriure segons els resultats d'una prova d'esforç cardiològica o cardiorespiratòria i metabòlica segons criteri mèdic.

Abans de començar a fer esport és recomanable passar per una revisió mèdica?

Prèviament a l'inici d'una activitat física es recomana realitzar una exploració física mèdica cardiorespiratòria, un electrocardiograma en repòs i una prova d'esforç cardiològica feta per un cardiòleg o metge especialitzat en exercici físic. I en majors de 35 anys, s'ha d'acompanyar amb una ecografia del cor.

Els resultats d'aquestes proves poden ajudar-nos a tenir pautes per entrenar millor? Influiran en el rendiment?

La prova d'esforç més útil per optimitzar el rendiment és la que es coneix com a prova d'esforç amb gasos (ergoespirometria) o prova d'esforç cardiorespiratòria. Amb els resultats podem crear un protocol d'entrenament físic personalitzat per millorar els llindars (aeròbic, anaeròbic), formació de lactat (limitant de la fatiga), consum màxim d'oxigen, pulsacions on s'utilitzen els greixos o sucres com a font energètica principal. Després d'aquesta prova d'esforç un llicenciat en educació física i esport és el més indicat per ajudar l'atleta amb els entrenaments.

I la nutrició, quin paper juga en la pràctica de l'esport?

Pot ser clau per assolir objectius pel que fa al pes corporal, la pèrdua de greix o l'augment de la massa muscular o bé en esports de resistència ( endurance), perquè no falti energia durant la pràctica esportiva. La qualitat i quantitat d'aliments ha d'anar lligada a la despesa calòrica de cadascú, tenint en compte l'exercici físic, l'activitat laboral i hores de son.

Hi ha algun aliment que ajudi especialment als esportistes?

Tot i que en tots els esports són necessaris la ingesta de greixos, proteïnes i hidrats de carboni i és complicat resumir només un actor principal, sintetitzant molt: en els esportistes de resistència serien els hidrats de carboni (pasta, arròs?) i en el cas dels esportistes que practiquen disciplines de gran intensitat però curta duració (halterofília, peses?) la proteïna (carn, peix, ou) és indispensable.

I que els perjudiqui?

Els que poden perjudicar són l'alcohol i l'excés de greixos trans saturats. Com més productes naturals (no modificats per l'èsser humà) i de la terra, millor.

Perquè l'alimentació tingui un impacte en la salut cal combinar-la amb activitat física?

Sempre! L'ésser humà és un ser biopsicosocial i estem dissenyats per alimentar-nos i moure'ns. Com més controlades i personalitzades tinguem aquestes variables més impacte tindran en la nostra salut.

La nutrició també influeix en la longevitat? I el descans?

La genètica, els hàbits tòxics, la nutrició, l'equilibri emocional, l'exercici físic i el dormir són pilars bàsics per millorar l'esperança i qualitat de vida. Tot i que tots aquests factors tenen un pes específic quant a enmalaltir o no, el cert és que per estudis publicats, el nivell de condició física és un dels més importants, de manera general. El descans forma part de l'entrenament; en cas contrari contrari no existirà una bona recuperació o sobrecompensació.