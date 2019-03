Les estafes han augmentat prop del 40% en un any i el 2018 s'ha tancat amb 6.582

Les estafes s'ha convertit en un maldecap tant per víctimes com per la policia. No paren d'anar a l'alça i malgrat les mesures de prevenció que sovint es donen des dels cossos policials, semblen no tenir aturador. A la Regió Policial de Girona, els Mossos d'Esquadra van tractar 6.582 fets durant l'any passat. Això representa prop d'un 40% més de casos que l'any passat. El 2017 ja s'havia tancat a l'alça respecte a l'any anterior, amb 4.705 fets.

Aquest tipus de delicte, com reconeix la policia, sovint té baixa resolució. Amb tot, però, el nombre de detinguts és destacat a la demarcació de Girona, amb 81 persones. L'any anterior, es van arrestar sis persones més. Les dades de la Regió Policial de Girona del 2018 van en consonància amb les de la resta de Catalunya. Si l'any 2017 acabava amb 47.704 estafes conegudes; aquest darrer any, el nombre de fets va ser molt més elevat, 66.075 casos més. Això suposa un increment d'un 38,5%.

Objectiu: la gent gran

Del conjunt d'estafes que recentment han afectat les comarques de Girona i en especial a un col·lectiu vulnerable com és la gent gran, hi ha la coneguda com a Estafa del retrovisor. Bàsicament consisteix a simular un accident de trànsit o trencament del retrovisor. Per simular els danys, fan veure que hi ha un xoc per fregament entre vehicles amb danys. I per això, pinten una ratllada, per exemple, a la zona afectada. Els estafadors solen conduir vehicles amb plaques estrangeres i proposen a la víctima que pagui uns diners. Tot això mentre fingeixen trucar a l'asseguradora de la víctima, quan a l'altra línia hi ha un dels còmplices. La víctima acaba caient en l'engany i sovint paga els diners, que a Girona han arribat a aconseguir 5.000 euros.

A la província, segons la policia, aquest tipus d'engany s'ha aturat des que es va detenir un home a Breda. La detenció es va produir a finals de febrer i el van enxampar in fraganti quan volia enganyar un veí del poble i volia aconseguir-ne 2.000 euros. Des d'aquest cas, tot i que no se li han pogut imputar la resta de casos -els fets ocorreguts a Vilablareix, Sant Gregori i Celrà, les estafes s'han aturat. Tot i això, els grups organitzats que es dediquen a aquest tipus de fets, tenen una alta mobilitat i, per tant, podrien haver-se desplaçat de zona.

La gent gran, per tant, és un col·lectiu propens a patir una estafa i els Mossos sovint organitzen jornades i xerrades, per exemple, en casals, on se'ls expliquen els tipus d'enganys més comuns i els mètodes que utilitzen els delinqüents per tal que se'n malfiïn i no hi caiguin.

Entre les estafes més comunes que els delinqüents dirigeixen cap al col·lectiu d'edat avançada hi ha, per exemple, la dels falsos revisors del gas. Consisteix normalment en què una persona distreu la víctima amb l'excusa de la revisió i l'altra, acaba robant a la casa.

Hi ha d'altres tipus d'enganys recents com l'estafa del butà, que fa pocs dies va afectar veïns de Riudellots. En aquest cas, els malfactors volen enredar la gent a partir d'una revisió falsa i també un contracte fraudulent. En aquest poble de la Selva, un sol individu va estafar un parell de persones i els va treure 120 euros a cadascuna. Aquest engany, però, no anava dirigida només a gent d'edat avançada. També hi ha un cas d'estafa que els Mossos alerten i que es va donar a finals de l'any passat a Banyoles i consisteix en trucar a una persona dient-li que hi ha un familiar seu a comissaria per un accident greu i que cal pagar una fiança. En aquest cas es va poder frustrar l'estafa gràcies a l'entitat bancària i no es va pagar.

La majoria, a Internet

El marc preferit dels estafadors, alguns d'ells professionals, però, és Internet. I segons els Mossos, actualment, la major part dels enganys es donen a la xarxa. Les dades parlen per sí soles, dels 28.750 delictes informàtics detectats a Catalunya durant el 2017 per part dels Mossos, 28.164 eren estafes. I prop de la meitat tenien a veure amb l'ús de la targeta de crèdit.

Hi ha enganys que passen per l'anomenat Pishing. Una de les estafes d'aquest tipus més freqüent és la de l'inici de la campanya de la Renda i on se suplanta l'Agència Tributària i s'infecta l'ordinador. D'altres tipus consisteix en l'enviament de missatges de correu que redirigeixen l'usuari cap a pàgines falses per aconseguir les seves dades, entre altres.