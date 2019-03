Obren els dos carrils de la carretera de Bescanó

Els dos carrils de la carretera de Bescanó, coneguda com la «carretera de la veronya», ja tornen a estar operatius. Un cop el departament de Territori ha completat el gruix dels treballs d'eixamplament i millora, ja s'han acabat les restriccions de trànsit que s'han produït a les últimes setmanes. La previsió és que els treballs finalitzin de tot a les acaballes del mes de maig. En total, la inversió haurà estat de 5,2 milions d'euros.

L'obra abasta un tram de la carretera N-141e d'1,8 quilòmetres de longitud, des de la primera intersecció de Montfullà fins al giratori de l'entrada de Bescanó. Segons ha explicat la Generalitat, els treballs consisteixen en eixamplar la carretera i rectificar el revolt de la Pilastra per afavorir una conducció més segura i còmoda.

En el tram on s'han fet els treballs, la calçada passarà dels 6 - 6,5 metres d'amplada amb què comptava fins als 9 metres previstos, amb dos carrils de circulació de 3,2 metres d'amplada i dos vorals d'un metre cadascun. A més, també s'estan executant cunetes transitables d'1,5 metres d'amplada a la zona de revolts per tal d'afegir-hi un sobreample. També està previst implantar una franja central zebrada de 60 centímetres que servirà de reforç per a la separació dels dos sentits de la marxa.

Les tasques que s'han fet des del mes de gener van comportar l'ocupació d'un carril i el pas alternatiu semaforitzat pel que quedava lliure. Des d'ahir, però, ja no existeixen aquestes restriccions.

Ara, faltarà acabar l'asfaltat, la senyalització, la col·locació de barreres de seguretat, la millora de l'accés al pas del Gegant i les mesures d'integració en l'entorn. Aquestes tasques, però, no està previst que produeixin afectacions significatives en el trànsit de vehicles.