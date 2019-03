La Vall d'en Bas busca solucions a la "problemàtica" del despoblament dels nuclis rurals amb una jornada per als joves

La Vall d'en Bas (Garrotxa) celebra aquest dissabte una jornada dedicada als joves i a la "problemàtica" del despoblament dels nuclis rurals. L'objectiu és treballar perquè cada vegada hi hagi més persones que decideixin tirar endavant el seu projecte de vida en localitats petites. Des de la Generalitat es veu el despoblament com "una problemàtica" que cal abordar, i des del departament d'Agricultura Ramaderia i Pesca estudien crear un ens "molt potent" per tal d'evitar que més persones marxin d'aquests nuclis. En aquest sentit, la consellera del ram, Teresa Jordà, ha explicat que cal "falcar gent jove" al territori i que ho puguin fer "amb totes les condicions". Jordà posa de relleu que en els últims tres anys, 2011 joves han anat a viure en pobles petits.

'Municipi viu: joves i arrelament', aquest és nom de la jornada que se celebra aquest dissabte a La Vall d'en Bas (Garrotxa). L'objectiu és atraure més joves cap a nuclis rurals que els últims anys han patit un "progressiu despoblament". De fet, aquest és un "problema important" per a la Generalitat. Per això, des del Departament d'Agricultura aposten per crear un ens que serveixi per fer "polítiques efectives" en relació a la fugida de joves d'aquestes localitats petites.

La idea, segons ha explicat la consellera del Departament, Teresa Jordà, és que aquest organisme "sigui molt potent". "Creiem que hauria de penjar directament de presidència o vicepresidència i que no generi més estructura, però sí que abordi directament el despoblament", ha assenyalat.

Jordà també ha destacat el treball "transversal" que suposa aquest tema. A la jornada a La Vall d'en Bas, la consellera ha coincidit amb la directora general de Joventut, Norma Pujol. Les dues han coincidit en què "cal crear incentius i un bon entorn" per poder atraure més joves cap aquests nuclis.

Pujol s'ha referit, en concret, a la necessitat de tenir "bones infraestructures", a més d'un servei públic de transport eficient. "Cal tenir connexions que resolguin les dificultats de mobilitat entre pobles que estan allunyats", ha assenyalat.

La directora general de Joventut també ha fet referència a la importància de disposar de fibra òptica en aquests pobles. "És una de les claus, perquè ens trobem que hi ha molta gent que treballa en zones de 'coworking' que ara s'estan potenciant molt", ha reblat.

En aquest sentit, tant Jordà com Pujol han assenyalat la importància que té que el sector primari no sigui l'únic motor econòmic per aquelles persones que es decideixin a viure en zones rurals. "És important que cada vegada hi hagi més possibilitats de negoci i que qui vulgui tirar endavant un projecte de vida en un poble, pugui tenir igualtat de possibilitats que aquells que estan en zones urbanes", ha destacat Jordà.

2011 joves en tres anys

La consellera d'Agricultura també ha volgut posar de relleu que la Generalitat "fa anys" que treballa per evitar el despoblament, i la fugida dels joves cap a les grans ciutats. Jordà recorda que en els últims tres anys, 2011 joves han decidit anar a desenvolupar el seu projecte de vida en nuclis urbans, o el que és el mateix, un 60% més que altres programes anteriors.

Jordà ha valorat les polítiques que va posar en marxa la seva antecessora, Meritxell Serret, i ha recordat que hi ha "moltes ajudes" a les que els joves es poden acollir per tirar endavant projectes econòmics i residencials a petits pobles, com per exemple, La Vall d'en Bas.