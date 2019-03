«La sentència ja està decidida, serà d'entre 8 i 12 anys de presó»

Té algun altre client o viu només d'en Puigdemont?

Naturalment que tinc altres clients. Tinc un equip molt bo, que em fa part de la feina. Si no, no podria.

Al judici del Suprem, l'objectiu és aconseguir que el tribunal i la gent creguin que aquí no va passar res?

L'objectiu seria que els absolguessin, perquè no han fet res. Ho seria en un judici normal, però això és un judici polític. I molt em temo que la sentència ja està decidida. Encara no escrita, però sí decidida. I en ser un judici polític, tan important és el que passi a la sala com a l'opinió pública. A més, s'han de generar dubtes als membres del tribunal que no fan seguidisme a en Marchena, i s'han d'assentar les bases per a un recurs a Estrasburg.

S'han de fer quedar com uns farsants que no van fer res, a canvi que surtin en llibertat.

No es tracta que quedin com a farsants, es tracta que un estat té tot el poder del món per fer el que vulgui. El judici és una operació de càstig a la dissidència. Perdrem el judici, però guanyarem la república.

Molt optimista, el veig.

Optimista tampoc, perquè pel camí patirem molt. La repressió s'incrementarà, però això és imparable.

Ja que considera que la sentència està decidida, quina diria que serà?

Més o menys a la meitat del que demana la fiscalia. No seran condemnats per rebel·lió sinó per conspiració per a la rebel·lió. Una condemna d'entre 8 i 12 anys de presó.

I després, indult?

Nosaltres no el demanarem.

Qui és aquest «nosaltres»?

Em refereixo al conjunt dels acusats. Treballem conjuntament, més del que sembla.

Creu en la justícia espanyola?

Els jutges són humans, i per tant imperfectes, amb les seves fílies i fòbies, s'equivoquen, etc. Però en aquesta causa va molt més enllà, perquè està polititzada, amb jutges que no són imparcials.

Existeix el dret a l'autodeterminació?

El tenim, però en dret internacional, si no tens la força per imposar-lo, tenir un dret no serveix de res.

Quant temps calcula que s'haurà d'estar a l'estranger el seu client principal?

Fins que siguem república.

Cuán largo me lo fiáis, que deia aquell.

Primer tenim la carta de si surt eurodiputat. Veurem què diu el tribunal de justícia de Luxemburg. Hi ha partit. A banda, ja li he dit que la república és imparable.

Ho diu seriosament?

La gent ha desconnectat. Algunes enquestes situen l'independentisme en un 52% dels catalans, i això anirà a més. Quan hi hagi una majoria clara no ho impedirà ni l'exèrcit ni res.

I això per a quan està previst?

Abans que es resolgui el recurs sobre aquest judici, que presentarem a Estrasburg, serem república. El recurs es resoldrà en 6-8 anys.

També van dir 18 mesos...

Jo, no. Jo no hi era.

Canviem de tema: quins mèrits tenia vostè, per ser candidat per Girona?

Cap. Jo no tinc mèrits per ser candidat d'enlloc, jo soc advocat i m'he trobat aquí. No he militat mai enlloc, ni coneixia en Puigdemont quan el 2017 em van trucar de la Generalitat per si estava disposat a defensar el govern.

Com a advocat professional, també hauria acceptat si l'haguessin trucat per acusar el govern en lloc de defensar-lo?

No. No hauria acceptat fer una cosa en què no crec. Però la proposta va ser merament tècnica, jo no tenia res a veure amb cap partit. Mai no m'havia plantejat entrar en política, de fet quan em van dir de ser candidat, primer vaig respondre que a mi no se m'havia perdut res a Madrid. Em va convèncer en Llach, en un viatge en cotxe a Bilbao que fèiem ell, en Roures i jo.

Però la seva relació amb Girona és d'estiueg a l'Estartit

No només. El meu avi va ser alcalde de Lloret per ERC. I em vaig casar amb una noia de Torroella de Montgrí.

La seva va ser una tria a dit, res de primàries.

És que aquí s'ha creat un personatge, és al·lucinant. Va ser començar a sortir al programa d'en Grasset a TV3 i ja porto més de 140 bolos per diferents pobles parlant del procés. Centenars de persones, al vespre, per escoltar un advocat no ho entenc. Llavors es va pensar que s'hauria d'aprofitar electoralment aquest ganxo que puc tenir. No, no va haver-hi primàries. La primera idea era que anés de candidat a les europees.

Havia votat mai Convergència?

Sí, i també d'altres opcions.

A Madrid hi anirà a treballar pel territori o a fer república?

Dependrà de com quedi el mapa polític. Si queda un tripartit de dretes o un bipartit PSOE-Cs, que són els riscos que hem d'intentar evitar, no sé què hi anirem a fer, estarem venuts. Si el mapa ens ho permet, anirem a fer política. Això s'ha de solucionar. Jo els repetiré les vegades que calgui: «Posin-s'hi com vulguin, però Catalunya serà independent». Millor que en parlem i ho comencin a pair.