Mor una dona d'edat avançada atropellada per un bus a Olot

La dona atropellada per un autocar a Olot ha mort.

La víctima ha hagut de ser atesa a l'helicòpter medicalitzat i li han hagut de fer maniobres de reanimació, però no ha sobreviscut. Així doncs no ha arribat a ser traslladada fins al Trueta.

Aquest sinistre mortal urbà, arriba en un cap de setmana tràgic a Girona. Amb tres persones mortes d'accident de trànsit.

Un autocar ha atropellat la dona d'edat avançada al centre d'Olot.

L'accident de trànsit ha tingut lloc pels volts de tres quarts de deu del matí, al carrer de Bisbe Lorenzana.

El sinistre viari ha deixat una dona ferida greu.

L'atropellament s'ha produït a l'entorn de l'estació d'autobusos d'Olot. Per causes que es desconeixen, un autocar que maniobrava per entrar a l'estació l'ha atropellada prop de la seu de l'agència de promoció Dinami'G, al carrer Bisbe Lorenzana. L'autobús anava buit en el moment dels fets.

El sinistre ha provocat l'arribada de tres dotacions de bombers, ambulàncies medicalitzades, Policia Local i Mossos d'Esquadra.

Els metges d'urgències han atès la dona en el lloc dels fets darrera d'una pantalla posada per la Policia Local. Tot seguit han decidit traslladar-la amb ambulància fins al parc de bombers per tal de traslladar-la amb helicòpter medicalitzat fins a l'Hospital Josep Trueta.

La Policia Local investiga les causes del sinistre viari.

L'helicòpter medicalitzat del SEM ha traslladat la dona en estat greu a l'hospital Trueta.