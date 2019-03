Banyoles recupera la Marxa dels 40 km

Eren les 7 del matí. Al passeig Dalmau de Banyoles hi havia 500 persones a punt per iniciar la Marxa dels 40 quilòmetres després de 21 anys de l'última edició. Amb més o menys pressa, la corrua s'escampava passeig enllà, en una ruta circular que havia d'estendre's per diversos municipis de la comarca (Porqueres, Serinyà i Sant Miquel de Camp Major) i que transcorria per corriols i camins de muntanya, i amb un desnivell acumulat de 1.300 metres.

El Centre Excursionista de Banyoles va organitzar per últim cop aquesta marxa el 1998 per manca de participants, i la majoria dels actuals organitzadors només n'havien sentit a parlar per part dels pares, familiars i companys de l'entitat. I és que en els seus anys més potents, la Marxa dels 40 km havia arribat a assolir la històrica xifra de 9.114 inscrits vinguts d'arreu del territori en els seus anys més potents. I 21 anys després, la nostàlgia i la il·lusió d'una nova generació van convèncer els banyolins que valia la pena ressucitar-la. «Teníem la il·lusió de recuperar aquesta marxa que n'havíem sentit tots a parlar sempre », explica la Raquel López, una de les organitzadores. És per això que en l'edició d'enguany, més enllà de la particularitat de ser la número 35, ha dibuixat un traçat totalment diferent al que es feia habitualment durant els seus anys d'activitat. «El recorregut que es feia fins ara era fix i transcorria per carretera. Nosaltres hem volgut evitar-la, i per això hem fet la tasca d'obrir camins que havíen quedat abandonats», indica López.

Ha estat un any de preparació en el qual cap dels organitzadors tenia experiència prèvia, però han rebut assessorament dels antics organitzadors i també del consell Esportiu del Pla de l'Estany. A l'hora de dissenyar-la, es va temptejar en 500 el nombre d'inscripcions de manera orientativa. La realitat és que al final aquesta xifra ja es va cobrir tres setmanes abans de la data prevista. Al final, però, es va decidir no eixamplar més les inscripcions per precaució: «no ens esperàvem que hi hagués tantíssima gent, però vam decidir que valia més assumir els previstos per tal de poder-los atendre bé.

El més ràpid va arribar corrents i va trigar 3 hores i 29 minuts. Es tracta de Josep Reig, procedent de Montagut, que va completar el podi juntament amb Xico Prat de Porqueres i Jordi Montserrat de Banyoles. Però durant tot el dia, fins les 7 de la tarda, la carpa d'arribada va seguir acollint marxaires. No s'han plantejat fer cap acte de celebració pels guanyadors. La Raquel té molt clar que l'objectiu de la marxa no és assenyalar el guanyador, sinó que els participants en gaudeixin, tant si l'han fet corrents com caminant.



Component nostàlgic

Una de les claus que expliquen la bona rebuda en la recuperació d'aquesta marxa és, segurament, el seu component nostàlgic. Molts dels participants provenien d'arreu de la comarca i també d'altres poblacions del Gironès. «Molts dels que s'hi han apuntat és o bé perquè ja havíen fet la marxa o bé perquè eren familiars i pares que l'havien fet», subratlla la Raquel.

D'altra banda, l'èxit d'aquesta edició assegura el futur de la Marxa dels 40 km i fa plantejar als organitzadors apujar, de cara als propers anys, la xifra d'inscripcions.

«Estem molt contents. Ja vam estar-ho en veure la bona rebuda que teníem durant les inscripcions, i avui estem molt satisfets per com està transcorreguent fins ara», valorava López ahir al migdia. «La gent arriba contenta, i aquest és l'objectiu que ens havíem marcat», conclou.