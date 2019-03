Els boscos catalans absorbeixen cada cop menys quantitat de CO2

Malgrat que els boscos catalans continuen absorbint més CO2 del que emeten, el ritme amb què ho fan ha disminuït un 17% en els últims quinze anys. Segons dades de la Generalitat, en el període 1990-2000 i el període 2001-2015 els boscos de Catalunya han passat d'absorbir 4,3 tones de CO2 per hectàrea i any a absorbir-ne 3,5. Tot i això, les comarques del Ripollès i la Garrotxa continuen essent dues de les que més CO2 absorbeixen de tot Catalunya, al costat de l'Alt Urgell, Osona i el Berguedà. Dijous, que era el Dia Internacional dels Boscos, es va presentar a Barcelona la iniciativa d'un portal únic que recollirà la informació recent i contrastada de Catalunya en boscos i canvi climàtic. El projecte ha sorgit del Centre de Ciència i Tecnologia de Catalunya (CTFC) i el Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF), i compta amb el suport de la Generalitat.

Aaquesta reducció en la capacitat d'absorció dels boscos es deu en bona part al seu propi desenvolupament, ja que molts dels boscos que hi ha a Catalunya ja no són tan joves i vigorosos com a finals del segle passat; a la manca de gestió sostenible d'una part important dels boscos més denso i als efectes negatius del canvi climàtic, com ara la sequera, malalties i plagues i el risc d'incendis.

Els responsables del CREAF i del CTFC han pogut comprovar que les alzines són l'espècie que més contribueix a l'absorció de CO2 a Catalunya, amb una mica més d'un milió de tones de CO2 cada any, seguida pel pi roig, amb 860.000 tones i el pi blanc, amb 770.000 tones.

Durant la jornada celebrada dijous a Barcelona, es va presentar el futur portal de Boscos i Canvi Climàtic de Catalunya, una pàgina on es podrà trobar tota la informació sobre boscos que s'ha anat generant a Catalunya i les eines per a poder-la utilitzar. L'objectiu és que estigui disponible en els propers dos anys. Segons la Generalitat, aquesta pàgina web és necessària perquè per poder fer front als efectes del canvi climàtic als boscos (risc d'incendis, sequeres, malalties...) és bàsic disposar d'informació en un format entenedor i ben estructurat.

El CTFC i el CREAF seran els dos centres que actualitzaran i coordinaran aquesta plataforma. La base d'aquest portal seran dos projectes interconnectats en un marc conjunt: l'Observatori Forestal Català i el nou Laboratori Forestal Català. Es tractarà de dues plataformes, cadascuna amb uns objectius i públics diferents, però que tindran un objectiu comú: unificar, difondre i posar a disposició dels usuaris la informació existent sobre els boscos catalans per millorar-ne el seu coneixement i la seva gestió i conservació. Segons assenyalen, aquesta informació serà útil per a les futures polítiques del sector, per a la recerca i a la societat en general.

L'Observatori Forestal Català és un web gestionat des del CTFC, que des de fa més de 10 anys treballa en la difusió d'informació relacionada amb el sector forestal. A partir d'ara, el CREAF i el CTFC desenvoluparan el Laboratori Forestal Català, un espai de consulta, anàlisi i descàrrega de dades que permetrà a tècnics i investigadors accedir a la informació forestal de base. Un lloc interactiu que ha de permetre que les persones que gestionen els ecosistemes forestals puguin treballar les dades i crear nova informació per a la presa de decisions.