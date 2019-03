Un conductor temerari mor en un xoc frontal a Cassà de la Selva i deixa tres joves ferits

Un home de 46 anys va morir i tres joves van resultar ferits de poca gravetat durant la nit de dissabte en xocar frontalment dos vehicles a la C-65 a Cassà de la Selva. Segons el Servei Català de Trànsit (SCT), l'accident va passar cap a tres quarts de deu de la nit a l'altura del quilòmetre 22.

La víctima mortal era F.A.R., un veí de Santa Cristina d'Aro de 46 anys, que, segons diversos testimonis, conduïa de forma agressiva i temerària fins que finalment va acabar xocant contra un vehicle en el qual viatjaven tres joves. Els tres membres de l'altre vehicle van resultar ferits de poca gravetat en el xoc frontal, i es va decidir que serien evacuats a l'hospital Josep Trueta de Girona. Arran de la incidència es va decidir activar cinc patrulles del cos dels Mossos d'Esquadra, tres dotacions de Bombers de la Generalitat i quatre ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).



Més accidents mortals

Un cotxe va atropellar mortalment un ciclista en envair el carril contrari a l'N-260 a la localitat lleidetana de Martinet de Cerdanya. El conductor va ser detingut per homicidi imprudent quan finalment el ciclista, de 49 anys i veí de Puigcerdà, va morir durant el matí de diumenge.

Segons el Servei Català de Trànsit (SCT), l'accident va passar cap a dos quarts d'una del migdia a l'altura del quilòmetre 204 d'aquesta carretera, on per causes que s'estan investigant es va produir el xoc frontal. A causa de l'impacte va morir el ciclista, de 49 anys i veí de Puigcerdà, i el conductor del turisme va ser detingut acusat d'homicidi imprudent. Fins al lloc es van desplaçar efectius del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), dues dotacions dels Bombers de la Generalitat i cinc patrulles dels Mossos d'Esquadra.

En total, aquest cap de setmana han mort sis persones en accidents de trànsit a les carreteres catalanes.