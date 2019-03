Internet i telecomunicacions, principal causa de reclamacions a Consum a Girona

Els serveis d'Internet i telecomunicacions suposen el 30% de les reclamacions que s'interposen davant de l'Agència Catalana de Consum a les comarques gironines. Són, doncs, el principal motiu de queixa, seguit d'altres serveis generals de consum (22,3%) i, en tercer lloc, els serveis d'electricitat, gas i aigua (14,9%). A continuació es troben els productes i béns de consum (13,3%), els serveis de transport (9,7%), serveis financers (7,7%) i la restauració i els allotjaments (2%). Durant el 2018 es van presentar 2.898 reclamacions a la demarcació, el que suposa un 35,57% més que durant el 2017. La comarca de la Garrotxa és on se'n van presentar més.

La directora de l'Agència Catalana de Consum, Elisabet Abad, ha explicat que un total de 1.210 casos es van resoldre per acord de mediació, el que suposa un 17,02% més que l'any anterior. En total, un 47,24% de les reclamacions gestionades per l'Agència a les comarques giornines es resolen per la via de la mediació i de l'arbitratge. Segons Abad, cada cop més gent opta per aquesta opció perquè és gratuïta i suposa un diàleg. En canvi, ha baixat un 18,46% el nombre de laudes (resolucions de la junta d'arbitratge de l'Agència, que han de ser acceptades per les dues parts i són d'obligat compliment).

D'altra banda, durant el 2018 també va augmentar el nombre de denúncies: se'n van rebre 195 al conjunt de la demarcació, un 3,17% més uqe l'any anterior. A més, les actuacions d'inspecció i control de mercat de l'Agència van derivar en 35 expedients resolts amb sanció. L'import de les multes va ser de 83.151 euros, una xifra bastant inferior a la de 2017. Abad ho atribueix, en part, a l 'aplicació de l'article 155, que va paralitzar les actuacions, i en part també al fet que les multes que s'han imposat han estat de menor quantia.

L'Agència Catalana de Consum ha rebut també 1.294 reclamacions transfrontereres, el que suposa un creixement del 53,32%, la majoria relacionades amb el transport aeri. En molts casos, ha indicat Abad, són viatgers a qui les companyies aèries han perdut les maletes.



Els perills de la venda "online"

Abad ha alertat també dels perills de la venda "online", especialment en els casos de web fraudulentes. Segons ha indicat, l'Agència només té potestat per actuar dins de Catalunya, de manera que quan hi ha webs enganyosos que tenen la seu fora de Catalunya, o fora de la Unió Europea, és molt difícil poder-hi incidir. Per això, fan campanyes de comunicació i pedagogia per tal que la gent compri en webs oficials i segures.