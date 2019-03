Les malalties del cor són la primera causa de mort en dones, i el càncer, en homes

Les malalties cardiovasculars són la principal causa de mort entre les dones gironines i el càncer, en homes. Aquests dos grans grups de malalties continuen causant més de la meitat de les morts a les comarques gironines. Segons les dades de mortalitat l'Institut Nacional d'Estadística (INE), de les 6.407 defuncions que es van registrar l'any 2017 a la província, el 53,5% tenien com a causa principal un tumor o patologies com l'infart de miocardi, la insuficiència cardíaca o malalties cerebrovasculars, un patró que es repeteix any rere any.

Segons les dades de l'INE, les malalties del sistema circulatori van causar 1.740 traspassos a la demarcació, una xifra gairebé idèntica als 1.736 del 2016 i que representa un 27% del total de defuncions registrades el 2017 a Girona. Van afectar més les dones que els homes (910 i 830, respectivament) i, de fet, gairebé tres de cada deu gironines van morir per patologies cardiovasculars. Entre les que van motivar més defuncions hi ha les cerebrovasculars, amb 330 morts, les malalties hipertensives (182), els infarts de miocardi (236) o la insuficiència cardíaca (235).

Pel que fa als tumors, van causar 1.690 morts -un 26% del total-, el que suposa un increment del 2,8% respecte de l'any anterior. Més d'un miler de persones mortes per una malaltia oncològica eren homes, 1.007, i 683, dones. Així, els tumors van ser la causa de mort de gairebé un terç de tots els homes que van morir el 2017 i d'una de cada cinc dones.

El càncer més letal va tornar a ser el de pulmó, amb 292 persones mortes. D'aquestes, 224 eren homes i 68, dones, una xifra que ha anat augmentant en els darrers anys per la incorporació més tardana de les dones al tabaquisme. Les neoplàsies malignes de còlon van ser la causa de mort per a 160 gironins (100 dels quals eren homes), mentre que el càncer de pròstata va causar 97 decessos, el de mama en va causar 93 i el de pròstata, 86, segons les dades de l'INE.

En general, les defuncions van crèixer un 4,8% respecte del 2016, amb 293 traspassos més en un any. A banda de les malalties del cor i els tumors, les patologies que van provocar més morts van ser les que afecten el sistema respiratori, que en van causar 639; 261 de les quals per malalties cròniques de les vies respiratòries.

Les malalties del sistema nerviós van ser les responsables del decés de 485 gironins, la majoria (289) per Alzheimer. Unes 379 morts es van registrar com causades per trastorns mentals; 308 per patologies del sistema digestiu i 248, per malalties endocrines; 185 dels quals per diabetis.

Pel que fa a les morts no naturals, les estadístiques de l'INE en comptabilitzen 299, dinou més que un any enrere, el que suposa un increment del 6,8%.

El principal motiu van ser els suicidis, que van causar 61 morts (47 homes i 14 dones), lluny dels 44 del 2016, però per sota dels 66 del 2015. Per darrere hi hauria els afogaments i sufocacions accidentals, amb 57 decessos registrats; les caigudes accidentals, amb 53 i els altres tipus d'accidents, també amb 53.

Pel que fa als accidents de trànsit, l'INE registra 48 víctimes mortals, dos més que el 2016. Les complicacions derivades de l'atenció mèdica o quirúrgica van deixar quatre morts i els enverinaments accidentals per psicofàrmacs i drogues d'abús, cinc (l'any anterior havien sigut quinze). També hi va haver dos homes morts per homicidi, la mateixa xifra que el 2015 i el 2016.