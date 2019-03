Manifestació contra una parada de VOX a la plaça del Mig d´Olot

Unes 150 persones d'una coordinadora antifeixista es van manifestar ahir contra els membres d'una parada de VOX a la plaça del Mig d'Olot. Els manifestants van cridar consignes antifeixistes davant dels agents dels Mossos d'Esquadra, que s'havien desplegat a totes les entrades de la plaça amb la intenció d'evitar que els dos grups entressin en contacte.

Després d'una crida a través de les xarxes socials i per telèfon mòbil, a les 9 del matí va començar la trobada dels membres de la coordinadora. En primer lloc, els concentrats van organitzar un esmorzar popular davant de l'església de Sant Esteve, situada just al costat d'una de les entrades de la plaça del Mig. A partir de les 10 del matí, va començar la cridòria de consignes. Segons va explicar un dels activistes presents en l'actuació, aquesta es va fer amb l'objectiu de «no donar normalitat a un acte electoral de VOX».

Al voltant de les 11 del matí, els membres del partit ultradretà van muntar una taula amb una bandera catalana i una altra d'espanyola, a banda i banda. A l'acte hi van assistir el coordinador del partit a Olot, Ignasi Mulleras, i el candidat per Girona, Alberto Tarradas. Els representants de VOX no van fer declaracions i van intentar, durant tot el matí, lliurar propaganda i fulls informatius als pocs vianants que travessaven la plaça. El pas d'una banda a l'altra de la plaça del Mig, tant pels vianants com pels periodistes, va estar obert en tot moment durant l'acte.

La plaça del Mig és rodona i té dues entrades, una pel carrer Antoni Llopis i una altra des del carrer Sant Esteve. Davant de cada una de les entrades s'hi van instal·lar els efectius de l'Àrea de la Brigada Mòbil dels Mossos d'Esquadra (BRIMO) i de les Àrees Regionals de Recursos Operatius (ARRO), com a mitjà de prevenció per evitar qualsevol possible conflicte entre les dues agrupacions.