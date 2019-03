Sant Julià instal·larà sis càmeres de videovigilància al poble abans de l´estiu

L'Ajuntament de Sant Julià de Ramis està treballant per poder col·locar càmeres de videovigilància a diferents punts clau del terme municipal en els propers mesos. L'alcalde de la localitat, Marc Puigtió, concreta que en total s'instal·laran sis càmeres de lectors de matrícules amb l'objectiu «d'evitar robatoris a les zones on hi ha més cases i on la gent ha d'arribar amb cotxe, com ara urbanitzacions i veïnats». En aquests moments, l'equip de govern està valorant les propostes que han rebut per part de tres empreses i Puigtió indica que a mitjans de la setmana vinent es farà pública la companyia escollida que realitzarà els treballs que, en principi, haurien d'estar enllestits abans de l'estiu. El batlle informa que també s'està estudiant instal·lar càmeres a Medinyà.

En aquests moments, l'equip de govern de Sant Julià de Ramis està acabant de decidir quina de les tres propostes que ha rebut per part d'empreses disposades a instal·lar les càmeres de videovigilància al municipi selecciona. Segons el batlle, en total es col·locarien sis càmeres: «una a l'accés al veïnat de la Garriga, una altra a la rotonda de les Comes, una a la rotonda del veïnat de Montagut, una a la zona del Pla de Baix, i dues càmeres a la urbanització del Golf, cobrint així tots els accessos del poble».

Puigtió explica que el proper pas és acabar el procés d'adjudicació dels treballs. En aquests moments, el consistori està valorant els pressupostos presentats i en uns dies comunicarà quina és la resolució adoptada amb l'objectiu que la instal·lació dels dispositius s'enllesteixi abans del període estiuenc.



Prevenció de robatoris

Puigtió explica que es tracta de «càmeres de lectors de matrícules que estaran connectades amb els Mossos d'Esquadra i serviran per controlar tots els cotxes que entren al poble».

En relació amb aquesta actuació de caràcter preventiu, el batlle argumenta que «no hi ha un augment de robatoris respecte als últims anys a Sant Julià, però a l'Ajuntament volem ser previsors i implementar mesures abans que puguin sorgir problemes». El mateix comenta que en aquests moments, el municipi compta amb vigilants municipals que s'encarreguen de controlar els carrers del poble i vetllar que tot funcioni correctament. Aquesta actuació potenciarà encara més la vigilància.

Puigtió explica que, com a alcalde de Medinyà, també s'està estudiant col·locar tres càmeres als accessos de la localitat gironina. «Nosaltres ja hem dit que sí, però els regidors de Medinyà encara tenen el projecte sobre la taula. Si donen el vistiplau, l'empresa seleccionada farà els treballs tant a Sant Julià de Ramis com a Medinyà de forma paral·lela».