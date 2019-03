Sant Julià de Ramis, primer ajuntament que demanda l'Estat perquè torni els diners republicans espoliats pel franquisme

Sant Julià de Ramis es convertirà en el primer ajuntament a portar l'Estat als tribunals perquè retorni els diners republicans espoliats pel franquisme.

A les acaballes de la Guerra Civil, la dictadura va qualificar de "moneda de l'enemic" tots els bitllets emesos pel bàndol republicà després del juliol del 36 i va obligar a retirar-los.

A Girona, allà on no hi havia cap sucursal, com és el cas de Sant Julià, els ajuntaments van haver de recollir-los entre la ciutadania i dur-los al Banc d'Espanya, on es van fer fonedissos. A Sant Julià es van entregar 818.784,50 pessetes de l'època, que ara equivaldrien a 11,5 milions d'euros.

Ara, amb l'ajuda d'un historiador i el bufet Delso Quintana, el consistori engega el camí per intentar recuperar-los. L'alcalde, Marc Puigtió, admet que el procés no serà fàcil, perquè segurament caldrà arribar a Estrasburg, però es mostra disposat a anar "fins al final" per restituir "la memòria històrica".