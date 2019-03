Detenen un conductor per circular nou quilòmetres en direcció contrària al Gironès

Els Mossos d'Esquadra van detenir diumenge passat un home per circular més de nou quilòmetres en direcció contrària per la carretera A-2, al seu pas pel Gironès. El detingut va seguir conduint sense la porta i una roda davantera després de patir un accident amb una tanca de la via. Els agents el van arrestar com a presumpte autor d'un delicte contra la seguretat viària, per originar un greu risc per a la circulació i per negar-se a sotmetre's a la prova d'alcoholèmia després de l'accident. La policia detalla que es tracta d'un veí de Salt de 30 anys que semblava begut.

Els fets van passar cap a un quart de vuit del matí, quan diversos usuaris de l'A-2 van alertar que hi havia un turisme que anava en direcció contrària a l'altura de Caldes de Malavella. Els testimonis van avisar també que el turisme s'havia accidentat amb una tanca metàl·lica però, tot i això, havia continuat la marxa, malgrat haver perdut una porta i una roda davantera. Els agents van localitzar el vehicle aturat en direcció contrària al peatge d'accés de l'autopista AP-7, a Fornells de la Selva. Els agents detallen que el conductor, que estava il·lès, mostrava símptomes evidents de trobar-se sota els efectes de l'alcohol, però no va voler fer-se la prova corresponent, motiu pel qual també se'l va detenir per aquesta negativa, a banda de les altres infraccions per conduir de forma temerària i provocar riscs d'accidents a la via.

Mentrestant, una altra patrulla que inspeccionava la carretera va trobar la tanca danyada i la porta del turisme a uns cinc quilòmetres del punt on es trobava el cotxe. Uns metres més enllà també van localitzar la roda que li faltava. El detingut, que no tenia antecedents, va passar dilluns a disposició del Jutjat d'Instrucció en funcions de guàrdia de Girona, que ha decretat la seva llibertat amb càrrecs.



Jove detingut sense carnet

El mateix diumenge, unes hores més tard, els Mossos van denunciar penalment un home de 18 anys i veí de Taradell, poble de la comarca d'Osona, com a presumpte autor de dos delictes contra la seguretat viària: per conduir sota els efectes de begudes alcohòliques i sense tenir el permís de conduir.

Cap a un quart d'onze del matí, els agents van ser alertats que un cotxe havia accedit a una àrea de servei situada al quilòmetre 35 de l'AP-7, a l'altura de Garrigàs, i que el conductor no estava en condicions de conduir. El jove que es trobava al volant no tenia carnet i quan van fer-li la prova d'alcoholèmia va donar un resultat de 0,79 mil·ligrams d'alcohol per litre d'aire expirat, més de cinc vegades per sobre del límit. El jove no té antecedents, haurà de comparèixer davant del Jutjat d'Instrucció de guàrdia de Figueres.