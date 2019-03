Educació ofereix 4.546 grups d'infantil, primària i ESO a les comarques de Girona

El Departament d'Educació ofereix 4.546 grups d'educació infantil, primària i secundària obligatòria (ESO) per al curs 2019-2020 a les comarques de Girona, una dada que ha concretat tres dies abans que s'obri el procés de preinscripció. Aquest procés s'iniciarà el 29 de març i s'allargarà fins al 9 d'abril per a l'alumnat de segon cicle d'educació infantil, primària i ESO.

Tal com passa al conjunt de Catalunya i en comparació amb el curs actual, l'ESO és el nivell educatiu on l'oferta augmenta més (en sis grups, concretament). La raó té a veure amb factors demogràfics que es fan notar els últims anys amb una major població en les edats de cursar secundària. Segons ha informat Educació, el curs vinent funcionaran 1.184 grups d'ESO a les comarques gironines, 308 de primer curs.

Pel que fa al primer curs del segon cicle d'educació infantil, P3, el Departament ofereix 338 grups, entre l'escola pública i la concertada.

El curs vinent a Girona començarà amb tres centres de secundària nous, tal com ja s'havia informat. L'únic institut escola nou es posarà en marxa a Castelló d'Empúries, El Bruel-Empúriabrava; i s'obriran dos instituts a Sarrià de Ter i a Lloret de Mar, aquest últim anomenat Sant Quirze.



Calendari escolar i període de preinscripció

El curs començarà el 12 de setembre per tothom, menys per als estudis de grau superior que ho faran el 18 de setembre i les escoles oficials d'idiomes que començaran el 26. Com a novetat, al setembre ja no es farà l'avaluació extraordinària de l'ESO –els exàmens de recuperació de setembre–, que es farà aquest juny.

Enguany, per primera vegada, es podrà dur a terme la preinscripció telemàtica als cicles de grau mitjà i al batxillerat, que aquest curs 2018-2019 ja s'ha pogut fer en els cicles de grau superior.

Un cop s'hagi tancat la preinscripció, la matrícula de l'etapa obligatòria es farà del 20 al 26 de juny; excepte per a segon, tercer i quart d'ESO, que tindrà lloc entre el 27 de juny i el 3 de juliol.