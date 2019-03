Educació preveu entre un 3% i un 4% menys de grups de P3 a Girona per al curs vinent

El Departament d'Educació ofereix 4.546 grups d'alumnes d'educació infantil, primària i secundària obligatòria (ESO) per al curs 2019-2020 a les comarques de Girona, una dada que ha concretat tres dies abans que s'obri la preinscripció. Aquest procés s'iniciarà el 29 de març i es tancarà el 9 d'abril, pel que fa a l'alumnat de l'etapa obligatòria.

Com a la resta de Catalunya, l'ESO és on creix més l'oferta i ho fa per raons demogràfiques; a Girona, l'ampliació prevista és de sis grups. El Departament va informar que el curs vinent funcionaran 1.184 grups d'ESO als Serveis Territorials de Girona, 308 dels quals seran de primer curs.

Pel que fa a P3, Educació ofereix, d'entrada, 338 grups classe entre l'escola pública i la concertada. En contrast amb què passa a secundària, fa anys que el curs d'accés a l'escolarització obligatòria és el més sensible quant a pèrdua d'alumnat, ja que hi ha menys infants d'aquesta edat. Per això, el director territorial d'Educació a Girona, Martí Fonalleras, va explicar que s'ha planificat un grup de P3 menys a la ciutat de Girona i alguna reducció més en altres municipis que no va concretar.

Fonalleras va dir que, de manera general, «hi ha un lleuger descens d'aproximadament un 3 o un 4%» en comparació amb l'any passat i va apuntar que, «quan hem fet la planificació, no hi ha hagut cap queixa». «Creiem que, malauradament, el descens demogràfic que es va veient els últims anys, de moment hi és i –va afegir– no hi ha una previsió de canvi».



Places definitives, després de la matrícula

Educació no ha publicitat l'oferta del curs vinent en nombre de places d'alumnes sinó de grups classe, un fet que Martí Fonalleras va justificar recordant que aquesta és la fase de planificació i que la concreció dependrà del resultat de la preinscripció i la matrícula, «que dona la fotografia real».

Girona tindrà tres centres de secundària nous, tal com ha informat el Departament durant les últimes setmanes. L'únic institut escola nou s'obrirà a Castelló d'Empúries, El Bruel-Empúriabrava; i es posaran en marxa dos instituts a Sarrià de Ter i a Lloret de Mar, aquest anomenat Sant Quirze.

Com a novetat, el curs 2019-2010 començarà el 12 de setembre per a tothom (tal com va informar Diari de Girona) excepte per als estudis de grau superior i les escoles oficials d'idiomes, que ho faran el 18 i el 26 de setembre, respectivament. Un altre canvi significatiu és que l'alumnat que suspengui assignatures d'ESO ja no farà l'avaluació extraordinària al setembre sinó a finals de juny.

En relació amb les crítiques d'alguns sindicats pels problemes logístics que pot causar en centres grans que les classes comencin el mateix dia per tothom, Martí Fonalleras va afirmar que «aquest any tindran un grandíssim avantatge: que l'ESO acaba al juny i, per tant, no hi ha exàmens de setembre». «Aquesta és una de les raons –va explicar– que la situació torni a fa vuit anys i la previsió es pugui fer la primera quinzena de juliol amb total normalitat».

Per primera vegada, es podrà fer la preinscripció telemàtica als cicles de grau mitjà i al batxillerat, cosa que aquest curs ja s'ha pogut fer a l'FP de grau superior. Quan s'hagi completat la preinscripció, la matrícula dels estudis obligatoris es farà del 20 al 26 de juny; excepte a 2n, 3r i 4t d'ESO, que es farà del 27 de juny al 3 de juliol.

Aprofitant l'entrega dels premis del VII Concurs d'Emprenedoria a la formació professional de les comarques gironines, el director general d'aquest àmbit, Joan-Lluís Espinós, i Fonalleras van anunciar set cicles formatius nous per al curs 2019-2020.



Set cicles formatius nous

Es tracta de tres cicles de grau mitjà: un de Jardineria i floristeria a l'institut La Bisbal d'Empordà i dos de Conducció d'activitats fisicoesportives en el medi natural, als instituts Montgrí, de Torroella de Montgrí, i Salvador Espriu, de Salt. I quatre de grau superior: de Fabricació de productes farmacèutics, biotecnològics i afins a l'institut Montilivi, de Girona; d'Anatomia patològica i citodiagnòstic al Narcís Xifra i Masmitjà, també de Girona; de Condicionament físic al Rocagrossa, de Lloret de Mar; i de Desenvolupament d'aplicacions multiplataforma, a l'institut de Vidreres.



Premis als millors projectes de formació professional

Pel que fa als premis, que dona Educació en col·laboració amb la Diputació, la Cambra de Comerç de Girona, Foeg i Pimec, van reconèixer tres projectes. En la categoria de grau mitjà, va guanyar Eulàlia Picas, de l'institut La Garrotxa, d'Olot, amb «Apadrinament de bestiar transhumant i rutes a cavall»; i en la de grau superior, «ARNAU», darrere del qual hi ha vuit estudiants del Montilivi, Emma Clàudia, Mireia Giol, Irene Vilà, Alexandra Giorgiana, Enric Isart, Xavier Llopart, Àlex Sánchez i Pau Ruscalleda. Dos alumnes de l'Escola d'Hostaleria, Marcel Martínez i Chema Sánchez, van aconseguir un accèssit per la qualitat del projecte «Whereat».