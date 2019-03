Inquietud a Sant Feliu de Pallerols per l'arribada de 30 menors no acompanyats

Com serà la vida a Sant Feliu de Pallerols després de l'establiment de trenta menors no acompanyats en un acabat de crear centre d'emergència i de primera d'acollida va ser la principal preocupació exposada pels veïns que van assistir a la reunió informativa convocada per l'Ajuntament, el dilluns, dia 25 de març.

Cent vint persones de totes les edats van omplir la sala de ca les Hermanes per escoltar les informacions de Marta Casacuberta, directora dels Serveis Territorials de Treball, Sílvia Casellas, cap del Servei d'Atenció a la Infància i l'Adolescència, Teia Fàbrega, directora del Consorci de Benestar Social de la Garrotxa i 4 tècnics de la cooperativa Suara.

Van informar que en els pròxims dies arribaran al poble 30 menors sense tutela provinents de l'Africa que seran allotjats en una casa de colònies denominada el Collet de Dalt a Sant Miquel de Pineda, prop de la carretera de Sant Iscle de Colltort.

En l'atenció als joves treballaran entre 22 i 24 professionals que garantiran una presència mínima de 4 educadors en les 24 hores del dia. Els professionals seran 6 educadors socials, 12 professionals integradors, professionals de la salut i 1 psicòleg.

Els joves passaran molt de temps dins del centre, on faran tallers formatius, aprendran la connexió amb l'entorn i l'idioma. Faran sortides amb grups reduïts i amb acompanyament d'educadors a tota la comarca.

La directora dels serveis territorials de treball, Marta Casacuberta, va explicar que l'obertura del centre respon a una situació d'emergència per la cada vegada més gran arribada de menors sense tutela provinents de l'Àfrica i va avisar que si augmenta el fluxe migratori pot haver-hi èpoques en les quals la casa de colònies hagi d'acollir més de trenta menors.

L'alcalde de Sant Feliu, Joan Casas, va informar de la creació d'una comissió de seguiment destinada a vetllar pels drets de la gent del poble. Es va mostrar satisfet dels resultat de la reunió i va assenyalar que és un tema que ha portat molta preocupació entre els veïns.

Les preguntes

Un cop la situació del centre d'acollida va ser explicada, el públic va començar a fer preguntes. La primera intervenció va ser crítica amb el fet que l'anunci de la creació del centre de primera acollida hagués arribat per sorpresa.

La resposta de la taula va ser que en una situació d'emergència només hi ha temps per actuar. Una altra preocupació exposada va ser l'escolarització dels nois. Van respondre que la majoria seguiran itineraris formatius del Servei d'Ocupació de Catalunya. No obstant això, els més petits, per llei, s'hauran d'escolaritzar.

Marta Casacuberta va explicar que els joves quan arriben volen documentació administrativa per formar-se o treballar. Els menors van de dret a les comissaries de policia o la policia els troba i els trasllada a la comissaria perquè els identifiquin.

Elisenda Xifra de la Cooperativa Suara va explicar que només d'arribar al centre d'acollida, els menors són avaluats en els àmbits de la salut i la psicologia. A partir de l'avaluació, els educadors comencen a treballar el projecte de futur.

Xevi Dachs de Suara va apuntar que intentaran generar experiències de formació per abans de treballar. També va apuntar que hauran de treballar el coneixement de la llengua a partir de classes d'alfabetització, de català i de castellà La situació viscuda a Maià de Montcal, on fa uns mesos van obrir un centre per una vintena de menors sense tutela, va estar present a la reunió.

La directora del Consorci de Benestar Social, Teia Fàbrega, va explicar que els veïns de Maià van mostrar una preocupació similar però que ara no hi ha problemes. Hi ha nois acollits que fan conversa amb famílies del poble i va inforar que comencen un programa de mentoratge.

A Olot, no troben pisos

El Consorci de Benestar Social de la Garrotxa té un pis d'acollida per a joves immigrants de 18 anys. Segons la directora del Consorci de Benestar Social de la GarrotxaTeia Fàbrega, l'experiència ha estat bona. No obstant això, quan n'han volgut obrir un altre pis s'han trobat que ningú els vol llogar un habitatge. «Fa mesos i mesos que busquem pis i no en trobem», va explicar.

Des de fa un parell d'anys, el Consorci disposa d'un grup de treball per a l'anàlisi de la intervenció amb joves en àmbits d'immigració. La idea és compartir l'experiència dels que treballen amb els joves immigrants.