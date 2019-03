Prevenció cardiològica als instituts de Banyoles

El programa per detectar cardiopaties a estudiants de secundària de Banyoles arribarà aquest curs als 2.500 alumnes. Els electrocardiogrames als instituts van començar a fer-se ara fa deu anys i han permès derivar 45 casos a l'hospital Josep Trueta de Girona (on se'ls fa un estudi més a fons). Durant la campanya, un equip mèdic es desplaça als diferents centres per fer les proves in situ.

Aquest any, hi participaran uns 500 alumnes de 2n i 3r d'ESO (que se sumaran als 2.000 estudiants que ja han participat al programa d'ençà que es va posar en marxa). La regidora d'Educació, Ester Busquets, destaca que, ara fa una dècada, "la ciutat va ser pionera a l'hora d'impulsar aquest campanya preventiva".

Impulsat per l'Ajuntament de Banyoles i coordinat pels doctors Ramon Brugada i Pau Vilardell, el programa preventiu d'electrocardiogrames es va iniciar el curs 2009-2010. Des de llavors, s'ha anat repetint any rere any amb els alumnes de 2n d'ESO. D'ençà que es va iniciar i fins a aquest curs, ja s'han fet 1.915 electrocardiogrames.

Ara, el programa s'està portant a terme amb els alumnes de 2n i 3r d'ESO. Al llarg d'aquest març ja s'ha fet als instituts Pere Alsius i Josep Brugulat. Aquests dies toca el torn a l'institut Pla de l'Estany i després es farà també a l'escola Casa Nostra.

Durant la campanya, un equip mèdic es desplaça als centres educatius per realitzar els electrocardiogrames als alumnes La regidora d'Educació de Banyoles, Ester Busquets, ha recordat que la ciutat "va ser pionera fa deu anys a l'hora d'impulsar aquesta campanya preventiva que pretén detectar malalties cardíaques de forma precoç".



Gairebé un 90% dels alumnes



Busquets ha destacat que la campanya arriba "a prop d'un 90% dels alumnes" (un cop es rep l'autorització de les famílies). La regidora també ha afegit que els electrocardiogrames que s'han fet durant aquests anys han permès detectar "45 joves amb cardiopaties, que després es deriven a l'hospital Josep Trueta per iniciar un estudi més a fons".

Coincidint amb la desena edició del programa preventiu d'electrocardiogrames, el proper 10 d'abril els doctors Ramon Brugada i Pau Vilardell oferiran una xerrada informativa a l'Escola Baldiri Reixac per presentar els resultats de l'estudi fet als alumnes de secundària de la comarca.