L´atropellament d´Olot eleva a cinc els morts en accidents de trànsit a Girona en nou dies

Fins a cinc persones han mort com a conseqüència d'un accident de trànsit en només nou dies a la província de Girona. Això fa elevar la xifra de víctimes mortals de sinistres viaris d'aquest any 2019 fins a nou, una més que durant el mateíx període de l'any passat.

El cap de setmana ja va ser tràgic, amb tres morts a les carreteres de la demarcació. La situació es va allargar ahir dilluns amb un atropellament mortal en via urbana a Olot. A la capital de la Garrotxa els atropellaments han estat notícia malauradament en diverses ocasions els últims anys.

Ahir, l'accident va tenir lloc a l'estació d'autobusos. Segons fonts municipals, l'atropellament va tenir lloc dins de l'estació mentre l'autocar maniobrava. El conductor no va veure la dona d'edat avançada i l'autocar li va passar per sobre. La Policia Municipal d'Olot té oberta una investigació i ultima l'atestat policial. La víctima mortal era una veïna de la mateixa capital de la Garrotxa i tenia 79 anys.

L'accident de trànsit va tenir lloc pels volts de tres quarts de deu del matí, al carrer de Bisbe Lorenzana, a l'estació d'autobusos. A causa del succés, es van activar tres dotacions de bombers, dues ambulàncies medicalitzades, l'helicòpter del SEM, la Policia Municipal i els Mossos d'Esquadra.



Dos vianants morts

Els metges d'urgències van atendre la dona en el lloc dels fets darrere d'una pantalla posada per la Policia Local. Tot seguit la van traslladar amb ambulància fins al parc de bombers amb la idea de portar-la amb helicòpter medicalitzat a l'hospital Josep Trueta. Finalment la víctima va haver de ser atesa a l'helicòpter medicalitzat, on li van fer maniobres de reanimació, però no va poder sobreviure a les ferides.

Amb aquest accident ja són dues les persones que han mort com a conseqüència d'un atropellament en vies urbanes de Girona. El d'Olot és el cas més recent, però fa diversos dies va perdre la vida una dona que estava hospitalitzada a Campdevànol per un sinistre d'aquestes característiques que havia patit el divendres dia 15 de març. La víctima mortal era veïna de Ripoll i tenia 94 anys. En el esu cas, va ser atropellada per un cotxe mentre creuava amb la seva jove entre els barris d'Agafallops i de Castelladral, a la ronda que porta el mateix nom.



Col·lectius vulnerables

Els vianants són un dels col·lectius més vulnerables davant dels sinistres viaris, com també ho són els ciclistes, que també han tingut baixes recents. En aquest cap de setmana negre a les carreteres gironines, han perdut la vida dos ciclistes.

Un d'ells va morir el dissabte a la tarda. Es tracta d'un home que anava amb bicicleta per l'Eix Transversal. Per causes que els Mossos d'Esquadra encara estan investigant, es va produir una col·lisió amb un turisme, amb el resultat de la mort del ciclista. Es tracta d'un home de 84 anys, K.R., de nacionalitat alemanya, que estava de vacances. L'home anava amb un grup d'amics, s'hauria despistat i hauria entrat sense adonar-se'n a l'autovia, segons va informar el Servei Català de Trànsit (SCT).

L'altre accident de trànsit amb un ciclista finat es va produir diumenge passat a la Cerdanya, quan un tot terreny va atropellar el ciclista. El finat tenia 50 anys d'edat i era veí de Puigcerdà. Els Mossos d'Esquadra van acabar arrestant el conductor del vehicle tot terreny per homicidi imprudent.



Conductor temerari

Finalment, l'última víctima d'accident de trànsit a Girona aquest cap de setmana és un conductor temerari que va provocar un xoc frontal a la carretera C-65 al seu pas per Cassà de la Selva dissabte a la nit. Era veí de Santa Cristina d'Aro i tenia 46 anys. Va causar ferides als tres ocupants de l'altre cotxe.