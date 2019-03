La tramuntana deixa part de Girona en alt risc de perill d'incendi forestal

La tramuntana que bufa als extrems de la província ha deixat bona part de Girona en alt risc de perill d'incendi forestal.



Protecció Civil té activat en fase de Prealerta el pla Procicat per la previsió de fort onatge avui al litoral. I el Meteocat informa que hi ha maregassa i que les onades poden superar els 2,5 metres d'altura.



Durant les darreres hores ja s'han donat ratxes destacades per exemple en punts de l'Alt Empordà. A Portbou, el cop màxim ha estat de 139,7 km/h i a Darnius, de 90,7 km/h. A punts del Pirineu gironí, com a la Tossa d'Alp, el vent també hi bufa de valent i ha deixat una ratxa de 116,3 km/h.



La situació de fort vent fa que hi hagi alt perill d'incendi forestal a punts de gairebé tota la província. Com es pot veure en el mapa del Pla Alfa per avui publicat pels Agents Rurals, l'àrea de l'Empordà és la que té més hectàrees afectades:





Previsió del perill d'incendi forestal per avui, 26/03/2019 pic.twitter.com/rScXYEIVzA — Agents Rurals (@agentsruralscat) 26 de març de 2019

Quant a la situació marítima, a Port de la Selva, aquest matí ja hi havia molt moviment: