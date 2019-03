Uns 16.560 gironins esperen una operació quirúrgica, un 9,38% més que fa un any

Prop de 16.560 pacients estaven en llista d'espera per a una intervenció quirúrgica a finals del 2018, un 9,38% més que fa un any. Segons les dades del Servei Català de la Salut (CatSalut), el 31 de desembre de l'any passat hi havia 16.557 pacients de la regió sanitària de Girona pendents d'entrar al quiròfan, 1.420 persones més que a finals del 2017, quan eren 15.137.

Els criteris establerts pel Departament de Salut divideixen els procediments quirúrgics en quatre grans grups, segons el tipus d'intervenció i el temps d'espera màxim, per prioritzar la cirurgia cardíaca (amb un temps d'espera màxim de tres mesos) i de càncer (45 dies per a una vintena de procediments oncològics i 60 per a tumors de bufeta i pròstata).

En el cas de les intervencions de cor, l'hospital Josep Trueta de Girona va tancar el 2018 amb disset pacients esperant, dos menys que fa un any, i que no sobrepassen el temps d'espera garantit. Els vuit usuaris que esperen una cirurgia coronària oberta ho faran de mitjana 42 dies, mentre que els nou que requereixen una intervenció de cirurgia valvular, 32. El centre de referència de Girona ha operat 132 pacients en aquests dotze mesos, pels 120 que va intervenir durant el 2017.

Pel que fa a la cirurgia oncològica, la llista d'espera ha passat de les 130 persones que esperaven per anar al quiròfan el 2017 a les 158 que ho feien a finals del 2018. La cua més llarga és per als tumors de bufeta, amb 59 persones esperant, de mitjana, 28 dies.

Pel que fa als altres tres procediments amb un temps d'espera garantit, que són les operacions de cataractes, pròtesis de maluc i genoll, s'ha reduït un 3,22% en un any. Aquest grup d'intervencions que no hauria de superar el mig any d'espera ha passat de les 2.919 persones que esperaven el desembre del 2017 a 2.825 el desembre passat.

Amb tot, el gruix de la llista d'espera a Girona correspon a intervencions en què el termini no és garantit, sinó de referència i que es prioritzen segons el criteri clínic. Aquest grup, que va dels cateterismes cardíacs a les circumcisions, les vasectomies o la cirurgia per a l'obesitat mòrbida, té 13.557 pacients en espera, 1.488 més que fa un any (un 12,33% més).

Entre els procediments que acumulen més pacients pendents hi ha les artroscòpies, amb 775 persones esperant de mitjana 175 dies i les varices, amb 540 pacients i una espera mitjana de 119 dies, segons les dades publicades pel CatSalut.



El final del pla de xoc

L'augment del nombre de pacients esperant una intervenció quirúrgica arriba un cop acabat l'efecte del pla de xoc per a la millora de les llistes d'espera impulsat pel Departament de Salut durant l'etapa del conseller Toni Comín, que va injectar 57 milions addicionals al sistema sanitari entre l'abril del 2017 i el del 2018 per incrementar l'activitat quirúrgica, de proves diagnòstiques i les visites a les consultes externes.

A Girona, el pla de xoc va permetre reduir un 9,5% la llista d'espera quirúrgica i es va notar especialment en els processos garantits –la cirurgia oncològica, la cardíaca, de cataractes i les pròtesis de genoll i maluc–, que van escurçar un 19,2% les cues entre l'abril del 2017 i el passat.

Preguntada al ple del Parlament, la consellera de Salut, Alba Vergés, va anunciar la setmana passada que té previst realitzar properament una memòria d'impuls al CatSalut per millorar el sistema de les llistes d'espera a la sanitat pública de Catalunya.«Hem treballat i sempre es treballa des de tots els estaments del Departament», va assegurar la titular de Salut en resposta a una pregunta de la diputada del PSC Assumpta Escarp recollida per Europa Press.

Escarp li va recriminar que el Govern anunciés la creació d'un decret llei per millorar les llistes d'espera, però que encara no s'ha aprovat. «Voldríem saber si el decret existeix, si el Govern l'aprovarà, si s'ha buscat consens i si s'han previst les conseqüències que se'n deriven», va dir.