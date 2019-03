Baralla amb ferits al barri de la Farga de Banyoles

Un home ha resultat ferit després de rebre un cop al cap amb un objecte contundent durant una baralla multitudinària al barri de la Farga de Banyoles. Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per identificar els sospitosos i portar-los davant la justícia. Els fets haurien passat cap a dos quarts de nou de dimarts quan es va produir una primera baralla dins un pis del barri.

Poca estona després, la trifulga es va reprendre al carrer on es van enfrontar dos grups, un format per quatre persones i l'altre amb tres integrants. Un home d'aquest segon grup va rebre el cop amb un objecte al cap i el van haver de traslladar al Trueta per rebre atenció mèdica tot i que ja ha rebut l'alta.

Els Mossos d'Esquadra estan prenent declaracions i han obert una investigació per determinar les causes de la baralla i acabar d'identificar els sospitosos. No es descarta que hi hagi detencions o que denunciïn els suposats autors al jutjat.