Cau una banda de l'Est que robava per tota l'AP-7 amb el mètode del «punxarodes»

Els Mossos d'Esquadra han desarticulat grup criminal implicat format per persones procedents de l'Est d'Europa i que estava especialitzat en realitzar furts a turistes per tota l'AP-7. Segons la policia actuaven des de la Jonquera fins a Múrcia i al sud d'Europa. I per aconseguir el seu objectiu, utilitzaven el mètode del "punxarodes".





Desarticulem un grup criminal implicat en centenars de furts a turistes comesos a l'AP-7 des de la Jonquera al sud d'Europa. Imatges de seguretat @Abertis mostren com actuaven https://t.co/Bkg0lTnncB pic.twitter.com/DLoxfEsBYm — Mossos (@mossos) 27 de març de 2019



Punxar la roda i distreure la víctima

Centenars d'antecedents policials

Actuaven en dos grups i l'objectiu eren els turistes

Vehicles d'alta gamma

Agents de la Unitat Operativa de Mobilitat dels Mossos d'Esquadradel grup en un dispositiu desenvolupat a l'àrea de Tarragona, en concret a Reus, a l'Ametlla de Mar i a l'Hospitalet de l'Infant.Els detinguts, amb centenars d'antecedents policials,amb els quals cometien els furts i garantien una fugida ràpidaEn els escorcolls als domicilis investigats, els Mossos han localitzat moneda de curs legal per un valor d', així com una arma de foc.Els detinguts són sis homes,Així és com actuaven els delinqüents:, quan a partir de diverses identificacions i detencions, els agent svan poder començar a establir relacions estables entre els investigats. També se'ls atribueixen fets a altres vies ràpides, com a la C-32 a la Regió Policial Metropolitana Sud i a l'A-2 al seu pas per la Regió Policial Central a l'altura del Bruc.El modus operandi utilitzat pels autors consistia en la. Els autors punxen una roda al vehicle de la víctima, posteriorment el segueixen fins que la víctima s'ha d'aturar al voral, moment en què els autors també aprofiten per aturar-se i sostreure els objectes de l'interior del vehicle.En d'altres ocasions, donat elja no els calia punxar la roda, simplement una vegada que havien detectat el vehicle que volien assaltar, el feien aturar al voral o en la mateixa àrea de servei de l'autopista, fent indicacions com si tinguessin un problema al vehicle. Una vegada, els autors distreien les víctimes mentre aprofitaven per sostreure'ls els objectes de l'interior del vehicle.Alguns dels detinguts, tots ells multireincidents,quan els Mossos d'Esquadra els van detectar per primer cop i detenir en diverses ocasions i operatius policials.Han quedat detinguts com a presumptes autors d'un total de 22de furt, 6 delictes de danys lleus, 7 delictes contra la seguretat del trànsit, 2 delictes de robatori amb violència i intimidació, 1 delicte de receptació, 2 delictes d'apropiació indeguda de vehicle, 1 delicte de robatori amb força i 7 delictes contra la seguretat del trànsit per conduir sense haver obtingut mai el permís de conduir, a més de pertinença a grup criminal.Fins ara, els investigadors han pogut implicar-los en més d'en els cinc mesos que s'ha allargat la investigació, tot i que no es descarta que estiguin implicats en centenars de furts. Tanmateix, els investigadors han pogut acreditar quedivisa estrangera i objectes de valor com joies, bosses de mà de marques de renom o electrònica.La investigació ha comptat amb una estreta col·laboració entre la Fiscalia, el Jutjat d'Instrucció número 3 de Reus i la Unitat Operativa de Mobilitat dels Mossos d'Esquadra.La concessionària, facilitant l'ús del seu sistema de vídeo vigilància de seguretat.Durant aquest temps, els investigadors han acreditat que elsperfeccionat al llarg dels anys i, que els membres de l'organització tenen unsa l'hora de perpetrar els fets. Actuaven en dosperò es coordinaven habitualment i estavenEscollien víctimes majoritàriament d'origen estranger, per les grans quantitats de diners que acostumen a portar, ja que vénen de vacances.Els investigadors han pogut comprovar que ocasionalmentde França i, aturant-se a totes les àrees de servei que es trobaven pel camí diversos minuts. Així mateix, tots ells utilitzen documentació falsificada de forma habitual per identificar-se quan són detectats per agents de policia, així com per llogar els vehicles.Els detinguts, amb diversosutilitzaven vehicles de lloguer deper garantir una fugida ràpida després de cometre els fets o per fugir de la policia en cas de ser descoberts. Es calcula que haurien invertit més de 9.000 euros en el lloguer d'aquests durant el temps que ha durat la investigació.Un cop els Mossos els van detenir, el passat 25 de març, en, una a l'Ametlla de Mar, dues a Reus, dues a Hospitalet de l'Infant i una a Miami Platja, es van localitzar al voltant de 15.000 euros en efectiu i 10.000 en divisa estrangera de setze països diferents (francs suïssos, rubles russos, dòlars canadencs, dirhams, corones sueques, florints hongaresos, zlotys polonesos, shekels iranians, lires turques, rupies índies, kunes croates i corones txeques).També van localitzar bosses de mà sostretes, telèfons mòbils, càmeres de fotografia i documentació dels membres de l'organització falsificada, així com unaEls detinguts passenLa investigació continua oberta i no es descarten noves detencions.