En Comú Podem es presenta a Girona com l´aposta ecològica de la Costa Brava

Com l'aposta ecologista i protectora de la Costa Brava, feminista i d'esquerres que ompli de color el Govern espanyol i que avanci en drets i llibertats. Així es va presentar ahir la llista gironina de Catalunya en Comú Podem al Congrés. Un equip que encapçalen el regidor banyolí Joan Luengo i la líder de Podem a la Vall d'Aro, Natividad Sánchez, qui anirà de número 2. Aquesta veïna de Santa Cristina d'Aro té 41 anys, és estudiant de Dret i Ciències Polítiques i treballa en àmbits de feminisme. La llista la completen la politòloga Maria Monje; l'arquitecte Jordi Còrdoba; la filòloga i activista Inma Montrey i el cap de llista de Lloret en Comú, Miguel E. Garcia. La llista pel Senat l'encapçalen Gemma Triedo, Marta Domènech i Wilder Palacio.

«No portem grans noms de l'star system, però portem gent normal que treballem des del municipalisme i l'activisme», va reivindicar Luengo, qui va destacar que la gironina és una llista de persones comunes provinents de diferents àmbits que treballaran sobretot en temes de la Costa Brava, socials i d'infraestructures. En aquest sentit, Luengo va remarcar que En Comú Podem és l'aposta ecologista i protectora a la situació urbanística de la Costa Brava; que lluitaran per millorar la situació dels trens de rodalies i el convencional per sobre del TAV i que se centraran, sobretot, en les polítiques socials. «Venim amb la intenció de revalidar els resultats de les generals del 2015 i 2016, quan vam tenir una diputada -Marta Sibina-i amb la intenció que tant jo com la Nati anem al Congrés», va detallar el líder gironí d'aquesta llista conjunta, qui va afegir que, de moment, tot indica que «tindrem uns grans resultats».

Per la seva part, Nati Sánchez va presentar la formació com la «frescor» enfront de les dues dretes que «plantegen un terreny plagat d'odi i por». «Tenim dues opcions: tornar a fa 40 anys o fer un pas endavant», va dir Sánchez, qui va subratllar que l'equip dels comuns són persones amb «consciència» que defensen la llibertat sexual, el feminisme, els drets laborals o el medi ambient, entre altres aspectes.



Impedir el pacte PSOE-Cs

A la presentació, que es va fer a la muralla de Girona, hi va ser present el candidat per Barcelona, Jaume Asens. En el seu discurs, Asens va assegurar que Catalunya En Comú Podem és la «garantia per impedir» una possible coalició entre PSOE i CS que suposaria tornar a «la bombolla immobiliària, les retallades i a l'aplicació del 155». «Seria obrir la possibilitat que el futur vicepresident del govern sigui Albert Rivera Rivera o que una futura ministra sigui Inés Arrimadas», va dir el líder barceloní de la coalició.

Amb relació a les comarques gironines, Asens va destacar que «són l'exemple d'un desgovern català que ha acceptat la destrucció del territori i d'un govern central que no ha sabut reaccionar a l'atac».