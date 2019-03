El congrés més gran fet a Girona reunirà 3.000 especialistes en urgències i emergències

El congrés més gran que ha acollit la ciutat de Girona reunirà uns 3.000 especialistes en l'atenció a les urgències i emergències. El 31è Congrés Nacional de la Societat Espanyola de Medicina d'Urgències i Emergències se celebrarà el 5, 6 i 7 de juny i comptarà amb uns 3.000 assistents de tot l'Estat, entre professionals de medicina, infermeria i tècnics d'emergències sanitàries, que s'allotjaran tant a la capital com a Lloret de Mar. A banda de l'activitat al Palau de Congressos, l'activitat de la trobada també s'estendrà a la ciutat de Girona, a Lloret de Mar i a Sant Feliu de Guíxols, que acolliran un gran simulacre d'un incident amb múltiples víctimes, cursos per a la ciutadania o un curs sobre tècniques de rescat al mar.

Amb el lema «La força de l'equip», la trobada servirà als participants per actualitzar els seus coneixements en urgències i emergències. «El programa reflecteix temes que ens afecten com a societat i com a professionals, com l'atenció a les víctimes d'un atemptat terrorista», va assenyalar el president de la Societat, Juan González Armengol.

Entre els altres reptes que afronta el col·lectiu, els responsables del congrés també van remarcar l'atenció a una població cada cop més envellida i la tecnificació de la medicina; com conjugar l'atenció als pacients i la conciliació, assenyalant que els serveis d'urgències concentren gran activitat fins a les 11 de la nit; i l'organització. «Som un dels serveis on l'organització de l'assistència té impacte en el resultat final, per això abordarem com ser més eficients i eficaços o la innovació en els sistemes organitzatius», va detallar Òscar Miró, el president del congrés.

El programa científic el formen 88 taules rodones i 78 tallers pràctics, a més de 14 cursos. En total, s'han rebut 2.720 treballs científics de les tres disciplines que componen la societat científica. Hi ha prevista la participació de 458 ponents d'arreu de l'Estat, a més d'urgenciòlegs de prestigi, com la doctora Judith Tintinalli, de l'hospital universitari de Carolina del Nord, una de les més reconegudes a escala mundial.

Entre les activitats previstes, destaca un simulacre d'incident amb múltiples víctimes al riu, que es farà a l'exterior de l'auditori la tarda del 6 de juny i en el que intervindran més de 100 professionals del SEM, Bombers, Mossos d'Esquadra, Protecció Civil i Creu Roja, a més d'estudiants de Medicina i Infermeria de la Universitat de Girona (UdG) com a figurants. S'hi faran les actuacions i protocols de rescat, classificació dels pacients (triatge) i evacuació dels més de 70 accidentats.

El president del comitè científic del congrés, Emili Gené, també detalla que entre les activitats hi ha una formació en primers auxilis que es farà a Lloret de Mar i Girona, tant en escoles com al carrer per «acostar-se a la ciutadania», així com un cus per a professionals sobre tècniques de rescat a la platja i tractament dels afogats a Sant Feliu de Guíxols.

L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, subratlla que és «el congrés més important que s'ha fet a Girona», ja que, malgrat que ha consolidat la xifra de 70 congressos anuals, la ciutat del juny «és una altra lliga».

El president de la Societat Espanyola de Medicina d'Urgències i Emergències (SEMES), Juan González Armengol, ha aprofitat la presentació del congrés per reclamar l'especialitat d'urgències i emergències, que la comunitat mèdica demana des de fa dècades. «Independentment del reconeixement, el col·lectiu és molt responsable en la seva formació i en estar a l'altura davant del pacient, però ara estem en una etapa de mobilització per reivindicar l'especialitat», diu, assenyalant que s'ha impulsat una reclamació administrativa al ministeri de Sanitat, així com una demanda administrativa al Consell d'Europa.