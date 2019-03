El temporal deixa onades de fins a 7,8 metres i una ratxa de prop de 140 km/h a Portbou

El vent i la mala mar han estat protagonistes de les últimes hores. La tramuntana ha bufat de valent i ahir es va registrar una ratxa de prop de 140 quilòmetres a Portbou. Aquest fort vent com és habitual es va traduir en fort onatge en punts de la Costa Brava.

Segons les dades de Ports de l'Estat, a la boia del cap de Begur es va assolir una onada de fins a 7,8 metres, pels volts de les set del matí. A causa del temporal, des del Servei Meteorològic de Catalunya es van activar alertes per vent i mala mar. I per aquest motiu, des de Protecció Civil de la Generalitat es va activar en fase de Prealerta el pla Procicat per la previsió de fort onatge.

Tot i el fort vent, els Bombers no van haver-se de mobilitzar per serveis destacats a la demarcació. En algun poble, per exemple, al Port de la Selva, el fort vent va fer cedir un arbre. Quant a les ratxes de vent més destacades d'aquest dilluns, com sol ocórrer, Portbou és al capdavant del rànquing, amb gairebé 140 quilòmetres per hora. Un altre municipi de l'Empordà on la tramuntana es va fer sentir de valent és Darnius,amb un cop màxim de 90,7 km/hora. A diversos punts del Pirineu de les comarques de Girona, com a la Tossa d'Alp, el vent també hi bufar amb intensitat i va deixar una ratxa de fins a 116,3 km/hora.



Alt risc de perill d'incendi

La situació de fort vent va provocar una situació de risc d'alt perill d'incendi forestal en alguns punts de tota la província. Al mapa del Pla Alfa que publiquen cada dia des del Departament d'Agricultura i que ahir van mostrar els Agents Rurals a Twitter, s'hi podia veure que la zona de l'àrea de l'Empordà és on hi havia el color que indicava el risc alt de patir un foc forestal, i en especial a zones més seques, com pot ser l'àrea del cap de Creus.

Cal dir que fa molts dies que no plou i que la humitat sumada a aquests vents del nord pot fer tornar a repetir-se la situació. Ahir, sortosament, no es van haver d'actuar en cap ensurt.

Durant els pròxims dies, el Servei Meteorològic informa que seguirà l'estabilitat meteorològica però demà al matí està previst que encara hi pugui haver moviment marítim tot i que amb menor intensitat.