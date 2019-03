Crida a la participació al cribratge del càncer de còlon, que és del 36%

El programa de cribratge del càncer colorectal va detectar 34 casos nous l'any passat entre els 36.281 gironins que van participar-hi. La dada representa un 36,15% de les 100.369 persones de la regió sanitària de Girona a qui el Departament de Salut va convidar a fer-se la prova per a detectar com més aviat millor la malaltia, que és asimptomàtica fins que està molt avançada. Diagnosticar-la aviat és clau per a millorar el pronòstic d'un tipus de tumors del que cada any es diagnostiquen més de 4.000 nous casos a Catalunya i que és la segona causa de mort per càncer al país, tant en homes com en dones.

Per incrementar la participació dels gironins en el cribratge, l'Associació Espanyola Contra el Càncer (AECC) ha impulsat avui a Girona una campanya informativa. L'entitat ha col·locat diversos vàters a la plaça Miquel Santaló, on els voluntaris han explicat als vianants interessats la importància de la detecció precoç.

El programa de Salut, que convida la població en edat de risc a fer-se una prova de sang en femta, es va posar en marxa l'any 2013 a Girona, començant pel Baix Empordà, i es va anar estenent progressivament fins a completar tota la regió a finals del 2017. Des del 2013 ha permès diagnosticar 259 casos de càncer.

Dels 34 casos detectats el 2018, la meitat (17) van ser diagnosticats a persones residents a les comarques del Gironès, el Pla de l'Estany i Selva interior, vuit van ser de l'Alt Empordà, quatre del Baix Empordà, quatre de la Garrotxa i un al Maresme. Al Ripollès i a la Selva Marítima no es va detectar cap càncer, segons les dades del Departament de Salut.

Justament la comarca del Ripollès és la que té un percentatge de participació més alt, del 44%, seguida del Gironès-Pla de l'Estany, amb un 40,4% d'adhesió.

El programa es coordina des d'una oficina tècnica, que gestiona l'Institut d'Assistència Sanitària (IAS). Des d'allà s'invita a participar-hi a la població diana -tots els homes i dones que tinguin entre 50 i 69 anys durant l'any en curs- els quals reben una carta a casa seva on se'ls explica el programa i se'ls informa de com participar-hi.

La cribra de la població de cada comarca es completa amb dos anys, moment a partir del qual es torna a convidar els primers participants. Cada dos anys es completen el que s'anomenen rondes.

Amb la carta que reben els participants, s'han de dirigir a una farmàcia acreditada amb el distintiu del programa, on li donaran un kit per dipositar la mostra de femta, i les instruccions per conservar-la fins que la porti de nou a la farmàcia. Les farmàcies envien les mostres a analitzar a l'Oficina tècnica, des d'on es publiquen els resultats de manera informàtica a través de la Història Clínica Compartida de Catalunya.

Si són negatius, es notifica als participants a través d'una carta. Si són positius, són citats per a una visita a la Unitat d'Endoscòpies del seu hospital, on se'ls informa del procés a seguir, que parteix de la realització d'una colonoscòpia diagnòstica. L'any passat van donar positiu 1.961 anàlisis i es van realitzar 1.670 colonoscòpies, de les quals una trentena han permès detectar un càncer.

Segons els resultats d'aquest estudi, s'indicarà al pacient què cal fer: participar de nou en el programa al cap de dos anys si el risc és baix, fer una segona exploració al cap d'un temps (1 o 3 anys) o pot ser derivat a un centre de diagnòstic i tractament en el cas que es confirmi la presència de càncer.

Des que es va implantar el programa a Girona, les comarques on més casos s'han detectat fins ara són l'Alt Empordà (52 casos), el Baix Empordà (5) i el Gironès (49).