Detenen 3 dones per cometre 20 robatoris des d'inicis d'any en domicilis d'Olot

Els Mossos d'Esquadra han detingut tres dones que des de principis d'any han comès 20 robatoris amb força en domicilis d'Olot.

Per aconseguir entrar als edificis, trucaven als intercomunicadors dels pisos, simulant repartir correu o propagada. I entraven als habitatges trencant el bombí o utilitzaven un plàstic. De l'interior dels pisos van sostreure diners i joies. La investigació es manté oberta.

La primera detinguda va ser possible gràcies a un veí que va retenir una de les dones.

Les arrestades són tres dones, d'edats compreses entre els 21 i 38 anys, de nacionalitats italiana i croata, domiciliades a Mont-roig del Camp, com a presumptes autores de vint robatoris amb força a interior de domicili.

Les detencions dels Mossos de la comissaria d'Olot són resultat d'una investigació oberta a principis d'any després de detectar-se un seguit de robatoris amb força a interior de domicilis d'Olot comesos amb el mateix modus operandi.

En tots els casos el robatoris els perpetraven tres dones que trucaven als intercomunicadors dels pisos, simulant repartir correu o propagada, per tal d'accedir a l'interior de l'edifici. Un cop dins, seleccionaven un pis que no hi hagués ningú i forçaven la porta.

Les lladres utilitzaven diversos mètodes per violentar les portes: feien palanca al marc de la porta, fracturaven el bombí o utilitzaven un plàstic, tipus "radiografia". Un vegada a l'interior sostreien diners i joies i fugien ràpidament de la zona.

Arran aquests robatoris, la policia iniciar una investigació policial que va permetre identificar tres dones com a presumptes autores. Paral·lelament, es va muntar un dispositiu de vigilància i prevenció de robatoris amb força al municipi d'Olot.



Retinguda per un veí

El passat dilluns, durant l'operatiu preventiu de vigilància, ens van alertar que un ciutadà tenia retinguda una dona que havia intentat forçar un domicili situat al carrer Mestre Moner.

Els Mossos s'hi van adreçar ràpidament i van comprovar que la presumpta autora era una de les sospitoses de cometre els múltiples robatoris en domicilis. Els agents van saber que la dona en el moment dels fets anava acompanyada de dues dones més que haurien fugit.

Tot esguit van fer una recerca, direcció a la carretera de la Canya, per tal de localitzar les altres dues implicades. Pocs minuts més tard, una patrulla policial les va localitzar i, després d'una persecució a peu, les va detenir com a presumptes autores de la temptativa de robatori. També van trobar el vehicle amb el qual es desplaçaven, dins el qual van localitzar 4 tornavisos de diferents mides, una clau anglesa, 2 pinces de celles i unes tisores petites que estaven manipulades.

A les tres detingudes se'ls acusa l'autoria de vint robatoris amb força comesos, des de principis d'any, a l'interior de domicilis d'Olot.

La investigació continua oberta per tal d'esbrinar si poden estar implicades en altres fets delictius. Les detingudes, amb antecedents, han passat avui a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia d'Olot.