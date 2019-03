Girona és la província on resulta més car morir-se

Girona és la província d'Espanya on resulta més car morir-se.

De mitjana, a Espanya repatriar un cadàver costa 6.000 euros i traslladar-lo a un altre lloc del país, 424 euros de mitjana

Un estudi de les asseguradores mostra que a les comarques gironines es supera en un 29,2% la mitjana.

L'informe 'Qui paga més per la mort a Espanya?' elaborat per Unespa destaca que la primera província on surt més car és Espanya però, ve seguida en segon terme per la de Madrid (27,4% més) i en tercer lloc, hi ha Barcelona (20,8% més).

En canvi, els llocs on l'enterrament resulta menys costós que en el conjunt d'Espanya són Zamora (-39,7%), Santa Cruz de Tenerife (-36,2%), Palència (-29,7%), Sòria (-27,1 %) i Conca (-26%), en aquest ordre.

Quant a les grans ciutats, les primeres pel que fa al cost d'aquest tipus de tràmits són: Madrid, Vigo i València.

No obstant això, hi ha mitja dotzena de localitats grans on un enterrament costa menys que en el conjunt de país. Són Bilbao, Múrcia, Saragossa, Las Palmas de Gran Canària, Còrdova i Màlaga.



Girona, la novena ciutat més cara

Quat a les diferències de pagaments i costos s'analitzen per a ciutats de més de 50.000 habitants, aflora clarament la dada que, en aquesta categoria, la Comunitat de Madrid és on hi ha els costos més elevats.

Rivas-Vaciamadrid és el municipi on l'enterrament surt més car: els pagaments aquí estan un 59% per sobre de la mitjana d'Espanya, i un 47% per sobre de la mitjana del conjunt de ciutats de més de 50.000 habitants.

La ciutat de Girona en canvi, ocupa la posició número nou i un enterrament costa un 41% més respecte del conjunt d'Espanya.