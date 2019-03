El Parlament insta el Govern a provar de parar sa Guarda, Aiguaxelida, cala Morisca i sa Riera

La Comissió de Territori del Parlament ha encarregat al Govern que estudiï si pot paralitzar els projectes d'urbanització de cala Morisca a Tossa de Mar, sa Guarda de Cadaqués, Aiguaxelida de Tamariu i els Jardins de sa Riera de Begur. El grup de Catalunya en Comú Podem va presentar aquestes propostes de resolució, que els grups de JxCat i ERC han modificat perquè contempli la potestat dels ajuntaments per donar o denegar llicències urbanístiques.

Originalment es demanava que la Generalitat parés els projectes, però els dos grups polítics van demanar «respecte institucional» als municipis, que són els que han de donar o denegar la llicència. Per això la setmana passada hi van votar en contra al Parlament i ara, per donar-hi suport, han demanat limitar les propostes de resolució a encarregar al Govern que estudiï si és possible paralitzar els projectes o no, a més d'analitzar si cal desclassificar els sòls per evitar futures construccions. Ara, Territori i Sostenibilitat ha d'estudiar si hi ha alguna possibilitat d'aturar aquests projectes.

A més, la Comissió de Territori també va aprovar que en el projecte de Llei d'Ordenació del Litoral hi participin fins a 59 ponents



La Costa Brava, com el Titànic

D'altra banda, la plataforma SOS Costa Brava ha reclamat a la Generalitat crear un organisme que compri terrenys al litoral gironí amb l'objectiu de protegir-los i evitar que s'hi pugui edificar. Davant la mateixa comissió del Parlament, l'advocat de l'entitat, Eduard de Ribot, va assegurar que aquesta figura seria «molt útil» i va proposar que part d'allò que es recapta amb la taxa turística es destini a adquirir parcel·les.

De Ribot també va criticar que l'actual moratòria de llicències queda coixa i va reclamar que el futur pla director sigui «efectiu» i permeti fer «desclassificacions massives de sòls». Davant els parlamentaris, l'advocat va comparar la situació de la Costa Brava amb «el Titanic» i va alertar que els 18 projectes que l'amenacen són només «la punta visible de l'iceberg» que el va fer naufragar.

SOS Costa Brava, que agrupa una trentena d'entitats ecologistes, va portar ahir la seva reivindicació al Parlament de Catalunya. Els seus representants van comparèixer davant la Comissió de Territori per reclamar a la Cambra que freni els projectes urbanístics que s'han reactivat en els darrers mesos arreu del litoral gironí.

«Mentre per una banda s'està intentant promoure la Costa Brava com a reserva de la biosfera, per l'altra ens trobem davant d'aquesta insensatesa paisatgística», va criticar el representant dels Naturalistes de Girona, Sergi Nuss. Durant la seva intervenció, també va lamentar que sigui la societat civil qui hagi de fer la feina que hauria pertocat a l'administració, alertant que, si no es «posa seny», els diferents planejaments permetrien construir fins a 35.000 habitatges més a la Costa Brava.

«Quan semblàvem que n'havíem après de la crisi, ha tornat a treure el cap el poder econòmic i l'urbanisme s'ha rellançat cap a un client internacional que pot pagar luxe i que no té res a veure amb el territori», va afirmar el portaveu de SOS Costa Brava. «Us demanem que ens ajudeu a salvar-la», va afegir l'advocat de l'entitat, Eduard de Ribot, interpel·lant directament els parlamentaris.