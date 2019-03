Quinze llistes al Congrés i catorze al Senat per Girona

Els gironins podran escollir entre quinze candidatures al Congrés i catorze per al Senat a les eleccions generals del 28 d'abril. D'aquesta manera, el ventall serà més ampli que en els anteriors comicis, els de 2016, quan se n'havien presentat onze tant a la cambra baixa com l'alta. A banda de les que ja s'havien anunciat (ERC, Junts per Catalunya, PSC, Ciutadans, PP, En Comú Podem, Vox, Convergents i Poble Lliure), també es presenten al Congrés Izquierda en Positivo, PACMA, Partit Comunista del Poble de Catalunya, Partit Comunista dels Teballadors de Catalunya, Por Un Mundo Más Justo i Recortes Cero-Grupo Verde. Al Senat es presenten els mateixos partits excepte el Partit Comunista dels Treballadors de Catalunya. La previsió és que es produeixi una important renovació de cares entre els diputats gironins, ja que només n'hi ha un dels principals partits, el socialista Marc Lamuà, que repeteixi com a cap de llista. La resta -Montse Bassa per ERC, Jaume Alonso-Cuevillas per Junts per Catalunya, Sergio Santamaría pel PP, Hèctor Amelló per Ciutadans i Joan Luengo per En Comú Podem- s'estrenen com a caps de llista al Congrés. Les candidatures es van publicar ahir al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE).

Entre les llistes, algunes novetats. La fins ara diputada d'En Comú Podem Marta Sibina, que ha acabat la legislatura absolutament distanciada del seu partit, es presenta com a suplent de Poble Lliure-Som Alternativa-Pirates, la facció de la CUP que ha decidit concórrer a les eleccions generals. La polèmica llista de Junts per Catalunya al Congrés s'ha acabat tancant amb la independent Teresa Casademont, de manera que l'escriptor Ramon Cotarelo serà suplent. Al Senat, a banda de Jami Matamala i Josep Maria Cervera, han incorporat l'advocada Laura Karina Corsunsky, que havia treballat com a externa per la Diputació de Girona. El número 2 de Vox és el blanenc Pedro Bayonas, que a principis de febrer va particiar en l'exhibició d'una senyera i una bandera espanyola al ple de Blanes, de manera que l'alcalde els va haver de cridar a l'ordre.

D'altra banda, hi ha algun candidat que ha canviat de circumscripció: per exemple, Maria Sònia Ruiz, número 2 de Convergents, el partit impulsat per Germà Gordó, s'havia presentat per Barcelona a les últimes eleccions al Parlament.