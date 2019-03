La temporada d´estiu arrenca amb un 2,2% de seients menys a l´aeroport de Girona

La temporada d'estiu començarà aquest diumenge, 31 de març, a l'aeroport de Girona-Costa Brava, amb un total de 1,9 milions de seients programats per part d'aerolínies com Ryanair, Jet 2 o Pobeda Airlines, el que suposa una disminució del 2,2% respecte l'estiu de l'any passat. En total, des de les instal·lacions de Vilobí d'Onyar es podrà volar a deu països diferents i hi haurà 58 rutes disponibles, una menys que durant el mateix període de 2018. Destaquen especialment les dues noves rutes que obrirà Ryanair a Brussel·les i Knock (Irlanda), i, segons ha pogut saber Diari de Girona, Norwind Airlines oferirà també una nova ruta fins a Moscú, una destinació que actualment ja està operada també per Pobeda Airlines.

La temporada d'estiu és vital per a l'aeroport de Girona, ja que és quan l'aeròdrom gironí rep el major gruix de visitants. I més aquest any, quan l'aeroport porta cinc mesos perdent passatgers i Ryanair ha anunciat la cancel·lació de tres de les seves rutes més emblemàtiques (Cagliari, Bratislava i Frankfurt) a partir de l'octubre, fet que pot dificultar arribar als dos milions de passatgers, xifra que es va assolir -pels pèls- l'any passat. A més, aquesta temporada d'estiu es pot veure condicionada per l'acord (o no acord) del Brexit i les conseqüències que pugui comportar per a viatgers i companyies. Això sí, l'aeroport encara la temporada amb una renovació a les pistes: s'ha reasfaltat la zona on aparquen els avions i també s'ha millorat el carrer on les naus giren per sortir.



Descens de les previsions

L'aeroport de Vilobí, doncs, encara la temporada d'estiu amb unes previsions lleugerament inferiors a les de 2018. El descens del 2,2% en el nombre de seients disponibles està relacionat també amb una disminució del 2,9% en el nombre de moviments programats, tot i que estan previstes més de 10.000 operacions comercials de viatgers per a aquests mesos de vacances.

En total, des de l'aeroport de Girona es podrà escollir entre 58 rutes (una menys que l'any passat) i volar a deu països aquest estiu: Regne Unit, Països Baixos, Alemanya, Bèlgica, Itàlia, Polònia, Rússia, Irlanda, França i Dinamarca. Ryanair ha apostat per dues noves connexions amb Brussel·les i la ciutat irlandesa de Knock, i això es deixarà notar en el nombre de seients que s'ofertaran: per a Bèlgica n'hi haurà 150.000 (el que significa un augment de pràcticament el 40% respecte l'any passat) i cap a Irlanda n'hi haurà gaierbé 60.000, el que suposa un creixement del 16,6%. Després del Regne Unit, els països que comparan amb més seients programats seran Països Baixos, Alemanya, Bèlgica i Itàlia.

D'altra banda, els destins que més augmenten el nombre de vols programats respecte l'any passat des de l'aeroport de Girona seran Brussel·les i Roterdam, amb un increment del 225% i del 21,9, respectivament. En canvi, els destins amb més seients totals programats seran Manchester i Brussel·les-Charleroi.

La temporada d'estiu a l'aeroport de Girona començarà aquest diumenge, 31 de març, i finalitzarà el 26 d'octubre. Així com a l'aeròdrom gironí arrencarà amb unes xifres lleugerament inferiors a les de l'any passat, als aeroports de Barcelona i Reus les previsions van a l'alça. A l'aeroport Josep Tarradellas-Barcelona El Prat es programaran més de 41 milions de seients per aquests mesos d'estiu, un 6,4% més que l'any passat, amb 341 rutes (vuit més que l'any passat). En aquest cas, Aena destaca l'obertura de noves rutes de llarga distància a destinacions com Mèxic, Santiago de Xile, Nova York, Toronto i Mèxic.

Pel que a l'aeroport de Reus, les diferents companyies que hi operen han programat 1,1 milions de seients, el que suposa un creixement del 9,4% respecte l'estiu de 2018. En aquest cas, comptaran amb 37 rutes, el que significarà tres més que l'any passat.