Calvet no descarta acabar comprant terrenys inclosos en la moratòria de la Costa Brava

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, no descarta que el Govern acabi comprant terrenys inclosos dins la moratòria que impedeix construir a primera línia de mar de la Costa Brava per preservar-los. El conseller ha exposat, però, que aquesta decisió es prendrà quan estigui enllestit el nou pla director de sòls no sostenibles que definirà com actuar a cadascun dels sectors pendents de desenvolupament. "No descartem seguir comprant finques, com històricament hem fet, pels seus valors ambientals i paisatgístics", subratlla. Calvet afirma que no cal crear un nou organisme (tal com reclamava la plataforma SOS Costa Brava) perquè el Govern compta amb "una paleta àmplia" de recursos per fer-ho, com ara l'Incasol. El conseller ha recordat que els promotors de Sa Guarda a Cadaqués (Alt Empordà) compten amb el permís per fer les obres d'urbanització però que el Departament està revisant la documentació per decidir si cal intervenir-hi d'alguna manera.

La plataforma SOS Costa Brava, durant una intervenció a la comissió de territori de dimecres, va proposar al Govern crear un nou organisme que compri terrenys al litoral gironí amb l'objectiu de preservar-los i apuntava que, per adquirir parcel·les, es podrien utilitzar recursos recaptats amb la taxa turística.

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, ha recordat que "històricament" el Govern ja ha comprat finques amb un alt valor ambiental i paisatgístic per evitar que s'hi construeixi i no descarta tornar-ho a fer amb aquelles parcel·les que el pla director assenyali com a "enclavaments prioritaris".

Calvet ha subratllat que els diners recaptats amb la taxa turística es destinen actualment a promoció del territori però obre la porta a que es puguin fer servir per l'adquisició de parcel·les. "Podria ser aquesta o una altra font de recursos", ha indicat. El conseller no creu que calgui crear un nou organisme perquè ressalta que el Govern compta amb una "paleta àmplia" de recursos, com ara l'Incasol o organismes de gestió compartida o de custòdia del territori.

"Disposem d'instruments que ens permeten adquirir amb compra pública aquestes finques, el que necessitem és determinar el valor ambiental i paisatgístic i, sobretot, disposar del finançament que ens permeti fer-ho", ha afirmat Damià Calvet.



Després del PDU

El conseller posposa qualsevol moviment fins que el pla director de revisió dels sòls no sostenibles del litoral gironí estigui enllestit. Calvet apunta que el nou planejament servirà per fixar les actuacions a cadascun dels sectors de la Costa Brava pendents de desenvolupar. "Estem en període d'estudi d'aquestes parcel·les i, al final del procés, acabarem dient quins sectors s'han de redimensionar, quins es poden desclassificar i, a partir d'aquí, veure si efectivament algun d'aquests sectors mereix la compra pública", ha recalcat.

A la comissió de territori, SOS Costa Brava també posava en dubte que els propietaris de tots els terrenys tinguin drets adquirits i, per tant, se'ls hagi d'indemnitzar si finalment no poden edificar. "La legislació és clara sobre qui mereix indemnització, no ho diem per intuïció, sinó després de comptar amb estudis tècnics i jurídics", ha dit el conseller que apunta que, a nivell jurídic, és "molt diferent" acabar desclassificant un sòl o apostar per redimensionar-hi les construccions. "El redimensionament implica evitar indemnitzacions que no vol ningú", ha exposat.



Sa Guarda, a revisió

SOS Costa Brava va situar com a prioritat al Parlament aturar les obres d'urbanització al paratge de Sa Guarda, a Cadaqués, i va instar el conseller a incoar un procés de revisió d'ofici del pla urbanístic per suspendre de facto els treballs.

Calvet ha assenyalat que cal diferenciar entre les obres d'urbanització que s'estan executant actualment amb les d'edificació, que estan afectades per la moratòria. "Les d'urbanització disposen de tota la tramitació feta correctament i aprovada", ha indicat el conseller que afegeix que, tot i això, el Departament ha requerit informació a l'ajuntament, una documentació que està revisant per resoldre si cal "fer alguna acció posterior" o no.

El conseller ha detallat que el projecte inicial de Sa Guarda ja compta amb "moltes correccions" fetes de la mà d'Urbanisme per concentrar l'aprofitament i preservar la part alta del desnivell i conservar el màxim de quilòmetres dels murs de pedra seca. "Estem en una situació molt diferent a la inicial", ha conclòs.