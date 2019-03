Cotarelo «s'esborra» de la llista de JxCat perquè el posen de suplent

El politòleg i escriptor Ramon Cotarelo ha visibilitzat el seu malestar amb Junts per Catalunya perquè el partit l'ha col·locat com a primer suplent de la candidatura al Congrés per Girona en lloc de posar-lo sisè membre de la llista, tal com estava previst. Cotarelo afirma que s'ha «esborrat» de la candidatura perquè ningú li va comunicar que finalment seria suplent, de manera que se'n va assabentar quan les llistes es van publicar al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE).

Tot i això, diu que continuarà si el partit rectifica i el torna a posar com a número 6. Fonts de Junts per Catalunya han assenyalat que estan «treballant per arreglar-ho». El sisè lloc de la candidatura per Girona, segons es va publicar al BOE, l'ocuparà la independent Teresa Casademont.

Cotarelo ha expressat avui el seu malestar a través de Twitter. «Fa uns dies vaig acceptar anar l'últim en aquesta llista perquè m'ho va demanar el secretari general de la Crida en nom de Puigdemont. Ells ho van proposar i jo vaig acceptar encantat», va escriure. De fet, fa uns dies es va filtrar que Cotarelo ocuparia el sisè i darrer lloc de la candidatura.

Tot i això, la sorpresa per a l'escriptor va saltar quan va veure que, en la candidatura publicada al BOE, no apareixia en sisè lloc sinó com a primer suplent. Assegura que el que el molesta no és el canvi de lloc -en cap de les dues opcions té possibilitats de sortir escollit-, sinó el fet que ningú li ho hagués comunicat. «Ahir em vaig trobar al BOE que no tanco la llista, sinó que sóc el primer suplent, i sense preguntar-me res. Òbviament no és cosa de ser elegit o no elegit. Està clar que cap dels dos llocs té possibilitats. És cosa de la paraula», va assenyalar a Twitter.

Cotarelo explica que continuarà votant Junts per Catalunya, però es mostra decebut i suspicaç davant el funcionament del partit. «Si no són capaços de mantenir-la [la paraula] davant els de la seva pròpia llista, què faran amb les que donen als electors?» es va preguntar, tot afegint: «Per descomptat, seguiré votant independentista i la llista del president malgrat la llista mateixa, perquè és el meu president i vull la independència». Tot i això, assenyala que està en contra dels «partits plens de gent lluitant per les cadires».

Un «error» al BOE

L'escriptor assenyala que ha parlat amb el partit per demanar explicacions, i no descarta continuar a la candidatura de Junts per Catalunya si es resol la situació. «Em diuen que va ser un error i que ho arreglaran al BOE. Ok. Quan estigui esmenat, com es va dir al principi, tancaré encantat la llista de JxCat. Mentrestant, no sóc part d'ella». El partit afirma que estan treballant per arreglar-ho.

Cotarelo, ferm partidari de la independència de Catalunya, es va traslladar a viure a Girona l'any 2018. Des de llavors, ha estat molt actiu participant en diferents actes independentistes a la ciutat.