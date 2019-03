La independentista Intersindical-CSC creix un 400% a Girona l'últim any i mig

La Intersindical-Confederació Sindical de Catalunya (CSC) ha crescut un 400% a les comarques de Girona l'últim any i mig, on ara disposa de mig miler d'afiliats. Les últimes eleccions sindicals celebrades en els àmbits de l'educació, la sanitat i l'administració pública han deixat clar el creixement d'aquesta formació d'ideologia independentista i republicana, que es descriu com a «nacional i de classe».

Aquest sindicat ha passat de no estar a la Junta de personal docent no universitari de Girona a convertir-se en la segona força, on des del 12 de març té 8 representants; amb 23, Ustec·STEs manté la majoria, però la irrupció de la Intersindical-CSC va relegar CCOO a la tercera posició. El 2019 ha estat la primera vegada en 20 anys, des del 1999, que el sindicat es presentava a les eleccions del sector educatiu, en les quals ha obtingut 47 delegats a Catalunya. Una setmana abans es van celebrar els comicis del personal tècnic i administratiu de la Generalitat, on va multiplicar gairebé per nou la representació que hi tenia el 2015 –passant de 4 a 35– s'ha situat com la primera força sindical de l'administració pública catalana.



L'1 de maig i el turisme, a l'horitzó

Un portaveu de la formació, Josep Puig, va explicar que a Girona ja funcionava una secció jove del sindicat des de feia més d'un any, però que ara s'ha creat una estructura per cobrir tot el territori i treballen en l'obertura d'un local. «Per tenir força sindical ens cal estructura i territorialitat, i volem que sigui molt participatiu i democràtic», va aclarir.

A més de centrar-se en el proper dia dels treballadors, l'1 de maig, sobre la taula tenen repetir la campanya que la secció jove del sindicat va fer l'estiu passat en el sector turístic de la Costa Brava, «on els altres sindicats no s'hi han dedicat».

Tal com va manifestar ahir, els resultats dels últims processos electorals han posat de manifest «els primers brots d'un canvi del model sindical», on s'ha vist que «a Catalunya s'arriben a consensos més favorables per a les classes treballadores que a la resta de l'Estat». Puig va incidir en què «apostem per la transformació social d'aquest país i treballem en el front laboral i social»; un aspecte que, segons va argumentar, diferencia la Intersindical-CSC dels «sindicats hegemònics». El portaveu va subratllar que la defensa dels drets laborals és «la pota coixa de l'independentisme català».

Aquest sindicat va convocar l'aturada del 21 de febrer en contra del judici pel procés que s'està celebrant al Tribunal Suprem, dos mesos després d'haver promogut una aturada de dues hores el 21 de desembre del 2018, tot coincidint amb la celebració del Consell de Ministres a Barcelona.

La Intersindical-CSC es va fundar com a tal el 1990 i el seu congrés constituent es va celebrar tres anys després, però els seus antecedents es remunten a finals dels anys 60, amb la creació de la Fundació de la Solidaritat d'Obrers de Catalunya (SOC). El 1980 va evolucionar a Confederació Sindical dels Treballadors de Catalunya (CSTC) i el 1986 va derivar en Confederació Sindical de Catalunya (CSC). El 2013 va celebrar el seu últim Congrés nacional, el cinquè.