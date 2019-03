Pluja i tornada a l'hivern

Després de l'hivern més sec de les últimes dècades, arriben les primeres pluges de la primavera. Serà el diumenge, començaran pel sud de Catalunya, i aniran avançat cap al nord i l'oest. A les comarques de Girona, les precipitacions, si arriben, seran dèbils i avançada la tarda. Abans, ens espera un dissabte força tranquil.

Les temperatures de dissabte seran encara primaverals, amb una lleugera baixada prevista per al diumenge (no passaran del 15-17 graus). No obstant, de cara a mitjans de la setmana vinent, els meteoròlegs preveuen una baixada important de les temperatures. L'entrada d'aire fred podria anar acompanyada de pluges i alguna nevada.