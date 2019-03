La delegada local del PDeCAT a Castelló i consellera nacional deixa el partit

La consellera nacional del PDeCAT a l'Alt Empordà , Alicia Fuentes, ha anunciat al partit que deixa la formació. En un missatge, Fuentes ha agraït a la formació el temps en què hi ha participat. «Us faig saber que deixo el partit», i ha afegit «gràcies per haver-me acollit tan bé i per aquests anys compartits». Fuentes, en l'anunci, ha tingut paraules per elevar la tasca i per esperar encerts. «Us desitjo moltíssima sort en les properes municipals, mereixeu guanyar per la bona feina que feu».

«Molta força i endavant!». La castellonina Fuentes ha conclòs així els dos anys de projecte compartit. La renúncia arriba dos mesos abans de les eleccions municipals i en la configuració de les llistes dels partits.



Eleccions de maig

Fuentes era una de les peces fortes del partit a la comarca i al municipi de Castelló d'Empúries, on tenia número per ser la cap de llista. El PDeCAT és el partit polític successor de l'antiga Convergència Democràtica de Catalunya i es defineix com a «demòcrata, catalanista, independentista, europeista i humanista». La formació es va crear el 10 de juliol de 2016, el mateix any en què Fuentes va ser escollida entre tots els representats del territori al Consell Nacional de la vegueria de Girona.



Recorregut polític

En aquest sentit, a banda de Fuentes, entre els representants de l'Alt Empordà al Consell Nacional del partit hi ha l'alcaldessa de la Jonquera, Sònia Martínez, i l'alcalde del Port de la Selva, Josep Maria Cervera.

Per altra banda, Fuentes ha desenvolupat les tasques de cap del Departament de Promoció Turística de l'Ajuntament de Castelló d'Empúries i de tècnica de grau mitjà d'habitatge en el mateix consistori. Fuentes té un postgrau en Gestió pública i el grau de Dret de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i el d'Educació Social per la UNED.