La llista d'espera per a una prova diagnòstica creix un 22,25% el 2018

La llista d'espera per a una prova diagnòstica als hospitals gironins s'ha incrementat un 22,25% en el darrer any i, a 31 de desembre del 2018, hi havia 10.383 pacients pendents d'exploracions, una mamografia o una colonoscòpia. Són 1.890 persones més que a finals del 2017, quan eren 8.493, segons les dades que publica periòdicament el Servei Català de la Salut (CatSalut).

L'increment de la llista arriba tot i un augment del 4,51% en l'activitat als centres gironins, ja que durant el 2018 es van realitzar 68.207 proves, unes 2.920 més que l'any anterior, quan van ser 64.712.

La llista que publica el CatSalut inclou proves com les ressonàncies magnètiques, les ecografies ginecològiques o abdominals, les gammagrafies o les ergometries. Es tracta de proves mèdiques que tenen una prioritat ordinària de 90 dies –30, si la seva situació és preferent– i que es fan servir per fer un diagnòstic, no com a seguiment d'una patologia ja coneguda del pacient.

Així, en el còmput no hi entren ni les proves diagnòstiques urgents, atesa la seva immediatesa, ni les exploracions de control o seguiment ni les proves de cribratge com les mamografies del Programa de detecció precoç del càncer de mama.



Diferències entre hospitals

En general, al global de la regió sanitària de Girona el temps mitjà d'espera per a tots els tests està dins dels terminis marcats per Salut, excepte les ecocardiografies, proves per a les quals hi ha una espera mitjana de 124 dies.

Amb tot, si durant el 2017 l'espera anava dels 25 dies per a una ecografia ginecològica i els 72 d'una ergometria, enguany la prova amb menys demora són les tomografies computades (39 dies) i proves com les ecografies urològiques i les polisomnografies superen els 80 dies d'espera a la regió sanitària de Girona.

Malgrat les dades globals, però, el temps d'espera per sotmetre's a un d'aquests exàmens mèdics monitorats pel CatSalut presenta diferències importants segons el tipus de prova diagnòstica i l'hospital on s'ha de realitzar.

Hi ha gran disparitat entre centres: de les ecocardiografies a l'hospital de Campdevànol o les colonoscòpies per als pacients de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, que no tenen espera, fins als 207 i més de 400 dies que els pacients del Ripollès esperen per a una endoscòpia esofagogàstrica o un electromiograma, respectivament.

En conjunt, les proves que acumulen més pacients gironins en espera són les ecografies abdominals, les ecocardiografies i les ressonàncies magnètiques.

Gairebé 2.000 pacients de Girona estan a la llista per a una ecografia abdominal, i de mitjana, hi seran 79 dies; tot i que en alguns centres, com a l'hospital de Figueres, l'espera per als 585 pacients pendents de fer-se la prova s'enfila fins als 132 dies.

Pel que fa a les ecocardiografies, n'esperen uns 1.617 usuaris de la xarxa pública de salut, i el temps d'espera de mitjana màxim és a Figueres, amb 231 dies.

A finals de l'any passat hi havia 1.464 persones a la regió sanitària de Girona que tenen demanada una ressonància magnètica, un 3,56% menys que un any enrere, si bé l'espera mitjana ha crescut dels 48 dies del 2017 als 56 actuals.