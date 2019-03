Mor un mosso d'esquadra mentre feia una caminada popular als Hostalets d'en Bas

Un dels participants a la caminada popular dels Hostalets d'en Bas ha mort aquest diumenge durant la cursa, molt probablement per causes naturals. L'home, David N.G. de 41 anys, era mosso d'esquadra destinat a l'àrea de Seguretat Ciutadana d'Olot i veí de Sant Esteve d'en Bas.



La caminada, no especialment dificultosa, tenia 18 quilòmetres de recorregut. Després de conèixer-se la mort, diversos col·lectius han mostrat el seu condol. Un d'ells ha estat el sindicat CAT a través de la xarxa Twitter, on ha escrit: «La vida és injusta» i s'unia al condol «de la família, escamot, companys, amics...».



El Sindicat de Mossos d'Esquadra (SME) també ha reaccionat a la mateixa xarxa social per donar el condol als familiars i companys de feina de l'agent. Una altra de les forces sindicals de cos policial (SAP-FEPOL) també s'ha afegit a les mostres de dolor: «Lamentablement un altre company ens ha deixat avui (...) El més sentit suport i escalf a la família, amics/gues i companys/nyes. Decansa en pau».





La vida és injusta

Ens deixa el company @mossos David N.G. de 42 anys, destinat a USC Olot, mentre realitzava la Marxa Popular d'Hostalets.

Ens unim al condol de la familia, escamot, companys, amics...

Descansa en pau David. pic.twitter.com/2k7upGXixh — MJ?S3 (@CAT_rpgi) 31 de marzo de 2019

El nostre condol als familiars, amics, al cos de @mossos de la Garrotxa, al poble de la Vall d'en Bas en aquests difícils moments. DEP David. https://t.co/wAZzbx9FEu — Les Planes Hostoles (@aj_planes) 31 de marzo de 2019

L'Ajuntament de la Vall d'en Bas també ha reaccionat: «Consternats per la mort d'un participant a la caminada dels Hostalets d'aquest matí. El nostre condol a família i amics d'aquest veí de Sant Esteve».