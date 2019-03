Ryanair passa de transportar el 95% al 71% dels viatgers de l'aeroport

Des del seu aterratge a l'aeroport de Girona-Costa Brava, el desembre de 2002, Ryanair continua essent, sense cap mena de dubte, la companyia estrella de l'aeròdrom gironí; no en va transporta set de cada deu dels viatgers que trepitgen les instal·lacions. Tot i això, en els darrers anys ha perdut pes específic dins del global de companyies que operen a l'aeroport, i el percentatge de viatgers que transporta s'ha reduït significativament durant l'última dècada. Així, mentre que l'any 2009 Ryanair transportava un 95,39% de tots els passatgers que passaven per Vilobí d'Onyar, l'any passat va transportar el 71,41%. Mentrestant, companyies com la britànica Jet2 o Pobeda Airlines, que connecta la Costa Brava amb Rússia, han anat guanyant cada vegada més pes percentual.

En els darrers anys, l'esdevenir de l'aeroport de Girona ha anat molt lligat al de la companyia irlandesa. El fet que Ryanair l'escollís com a base va donar un impuls fins llavors desconegut a l'aeroport, que va arribar a superar els 5,5 milions de passatgers l'any 2008. Tanmateix, quan Ryanair va aconseguir desembarcar a l'aeroport del Prat, a Barcelona, va començar a reduir les seves operacions i vols des de Girona, de manera que la xifra de passatgers va anar decaient paulatinament tot arribant a 1,6 milions el 2016. Davant d'aquesta situació, la direcció de l'aeroport fa temps que té una cosa clara: cal diversificar l'oferta i no fiar-ho tot a una sola companyia. Inicialment va ser complicat, ja que les companyies «fugien» de l'agressiva competitivitat de Ryanair, però després de molts esforços, la diversificació s'està aconseguint: les xifres de companyies com Pobeda o Jet2 encara no s'acosten ni de lluny a les de Ryanair, però tot i això van consolidant la seva presència a l'aeroport.

La britànica Jet2 va començar a operar a l'aeroport gironí l'any 2016, majoritàriament transportant turistes anglesos a la Costa Brava durant els mesos d'estiu. L'aposta va donar bons resultats, i ha aconseguit convertir-se en la segona companyia de l'aeroport: l'any 2016 va transportar 36.130 persones (un 2,16% del total de passatgers), xifra que va ascendir a les 157.697 persones el 2017 (un 9,1%) i 162.038 l'any passat (un 8,02%).



Èxit de la connexió amb Rússia

Una altra companyia que ha experimentat un augment espectacular a l'aeroport ha estat Pobeda Airlines, que connecta les instal·lacions de Vilobí d'Onyar amb Rússia. Malgrat que per a aquest estiu ha decidit eliminar la ruta de Sant Petersburg, continuarà la connexió amb Moscou, que tants bons resultats li ha donat. I és que l'any 2016 Pobeda va moure 20.545 persones (un 1,23% dels passatgers que van passar per l'aeroport gironí), mentre que el 2018 la xifra ja es va situar en 87.449 (un 4,32%).

Per la seva banda, Transavia, que connecta Girona amb les ciutats holandeses d'Amsterdam i Rotterdam, també ha anat consolidant la seva presència a l'aeroport de Girona. L'any 2009 transportava un 1,34% del volum de passatgers, cosa que significava 101.749 persones, mentre que l'any passat va transportar 122.880 viatgers, xifra que suposa un 6,08% del total.