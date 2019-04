Arrenca la nova temporada d'estiu a l'aeroport de Girona-Costa Brava

L'aeroport de Girona-Costa Brava va iniciar ahir, amb discreció, la temporada d'estiu, en la qual s'han programat 58 rutes, una menys que l'any passat. Avui hi ha programats més vols i s'espera que en aquest segon dia l'activitat sigui molt major. En total, des de les instal·lacions de Vilobí d'Onyar es pot volar a deu països diferents.

En la temporada que es va iniciar ahir hi ha previstes 10.000 operacions comercials de passatgers i destaquen especialment les dues noves rutes de Ryanair a Brussel·les i Knock (Irlanda). El Regne Unit es manté com la destinació amb més vols des de la terminal de Vilobí d'Onyar, però també creix l'oferta a Bèlgica, amb 150.000 places disponibles (un 39,9% més). Una altra de les novetats és la nova ruta a Moscou per part de Norwind Airlines, una destinació que actualment ja l'opera Pobeda Airlines. Per altra banda, una de les pèrdues d'aquesta temporada d'estiu és la connexió amb Sant Petersburg, que fins ara oferia la mateixa línia. El país que perdrà pes és Itàlia, ja que el nombre d'operacions amb Pisa cau un 6,8%. Alemanya, Rússia i França també tenen menys vols i menys seients que la temporada estival anterior. De fet, part de la caiguda de moviments amb el mercat alemany es deu a la desaparició del vol amb Berlín de Laudamotion.

El Regne Unit continua sent el país amb més places disponibles amb Girona i, per tant, es preveu que es mantingui com la nacionalitat predominant a l'aeroport gironí. Fins al 26 d'octubre s'ofereixen 1,9 milions de seients dels diferents vols que connecten la Costa Brava amb diversos punts d'Europa. Aquesta xifra, però, representa un 2,2% menys de places que l'any passat. Aquesta lleugera davallada en el nombre de seients disponibles està relacionada amb la disminució del 2,9 % en el nombre de moviments programats.