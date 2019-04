Cau una banda que va robar 188 mòbils valorats en 100.000 euros d'una empresa de paqueteria de Celrà

Els Mossos d'Esquadra han desmantellat una organització criminal que va robar més de 180 mòbils d'una empresa de paqueteria de Celrà.

La policia ha detingut els treballadors d'una companyia subcontractada i el responsable d'una botiga de compravenda de telefonia de Girona, on es revenien els terminals. L'import del material sostret seria d'uns 100.000 euros. La investigació no es dóna per tancada i els Mossos no es descarten noves detencions relacionades amb el cas.

Els arrestats són nou homes, d'entre 20 i 46 anys, de nacionalitat espanyola i pakistanesa. Els quals han quedat arrestats com a presumptes autors dels delictes de furt continuat, receptació i pertinença a grup criminal.

Els fets van iniciar-se el passat mes d'octubre del 2018 quan els responsables d'una empresa de paqueteria de Celrà van començar a detectar paquets que no arribaven al destinatari.

Es donava la circumstància que tots els paquets sostrets eren de petit volum i la mercaderia sempre era terminals de telefonia mòbil d'alta gamma.



Sempre els mateixos repartidors

Quan els Mossos de la comissaria de Girona van iniciar la investigació van comprovar que els paquets sempre desapareixien quan treballaven els mateixos repartidors i encarregats.

Fins al mes de març es van detectar uns 188 paquets que havien desaparegut de les instal·lacions de l'empresa, amb un valor aproximat d'uns 100.000 euros.



Es revenien

Els agents també van seguir el rastre dels paquets i van constatar que alguns terminals eren venuts a particulars i altres havien estat venuts a una botiga de telefonia mòbil de compravenda i reparació que s'encarregava de vendre'ls de nou.

La investigació va culminar el passat 27 de març amb la detenció de vuit dels implicats, tots ells treballadors d'una empresa subcontractada de paqueteria, que treballaven de forma coordinada, mentre que el dia 28 de març es va detenir el responsable de la botiga de telefonia.

Els detinguts, dos dels quals tenien antecedents, van passar el dia 29 de març a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Girona, el qual en va decretar la seva llibertat amb càrrecs.