La Cerdanya vol que els seus veïns s´impliquin en la configuració del model de turisme de la comarca

El Consell Comarcal de la Cerdanya, juntament amb el Patronat de Turisme de la comarca, impulsen un procés de participació que té com a principal objectiu definir les accions que es poden dur a terme per afavorir-ne la seva sostenibilitat i contribuir també a la desestacionalització i diversificació del perfil de visitant. Tot plegat forma part d'un pla d'acció sectorial que es centra en aquest àmbit i que parteix, després d'assolir-se les dues primeres fases, d'una diagnosi en la qual s'ha constatat que l'entorn natural i paisatgístic és el principal element que conforma la identitat dels seus veïns. En aquest sentit, un dels punts febles detectats té precisament a veure amb la convivència entre l'ús turístic del territori i la seva preservació.

Un total de 25 persones de la Cerdanya, tant de l'àmbit de l'administració pública, com de la societat civil o d'entitats i empreses vinculades al sector turístic, han debatut sobre el model a seguir en aquest àmbit de cara als propers anys. De les seves opinions se n'ha extret una primera diagnosi i aquest dijous tindrà lloc al Poliesportiu de Puigcerdà la primera de les sessions del procés participatiu que ha de definir les accions a dur a terme fins l'any 2024. La voluntat és "posar sobre la taula" els punts forts i febles que hi ha en aquest camp, que és el principal motor econòmic de la comarca, amb l'objectiu de continuar sent una destinació de "qualitat", tal com ha dit el president del l'ens comarcal, Ramon Moliner.

Per la seva banda, la sòcia de la cooperativa Resilience.Earth, Erika Zarate, ha explicat que la finalitat del treball que s'està duent a terme és esbrinar l'estratègia a seguir de cara a "assegurar" en un futur la convivència entre el turisme i la conservació del patrimoni natural, tret que identifica als veïns i veïnes de la Cerdanya i que vol utilitzar-se com a eina de conscienciació entre les persones que visiten la vall. Un altre dels reptes a assolir que s'ha detectat en la primera diagnosi és el del treball en xarxa entre tots els actors de la comarca que estan vinculats al sector turístic.

A banda de la sessió d'aquest dijous, s'han programat dues més: una el 15 de maig a Bellver de Cerdanya i una altra el 12 de juny a Alp. També es poden fer aportacions a través d'Internet o a través de la resta de canals de comunicació que proporciona el Consell Comarcal de la Cerdanya. Un cop recollida tota la informació, es redactarà el pla d'acció sectorial de l'àmbit de turisme, amb la previsió que aquest es pugui presentar durant la pròxima tardor.