Cuevillas no aconsella el retorn de Puigdemont si entra com a eurodiputat

L'advocat Carles Puigdemont Jaume Alonso-Cuevillas li aconsellarà no tornar a Espanya després de les eleccions europees si surt escollit com a eurodiputat, fins a tenir una sentència «sòlida» del Tribunal de Justícia de la UE, a Luxemburg, davant el risc que pugui ser detingut. «Li aconsellaré que no ho faci», ha assenyalat el lletrat, que també serà el candidat de Junts per Catalunya al Congrés per la circumscripció de Girona. «Si em farà cas o no, està per veure. No sempre m'ha fet cas en això», va afegir, davant la promesa de Puigdemont de tornar si el trien eurodiputat.

Cuevillas té «claríssim» que la normativa europea disposa que Puigdemont ha de tenir immunitat, però la Llei Orgànica espanyola del Règim Electoral General (LOREG) recull aspectes que no estan en aquesta normativa. «Ja comptem que ni la Junta Electoral ni el Tribunal Suprem ens posaran cap facilitat. No és necessari ser endeví, però afortunadament això no es discutirà davant els tribunals espanyols i sí en els europeus. Acabarem a Luxemburg, i aquí hi ha partit i debat», ha recalcat. Per a ell, és possible que Espanya entengui que Puigdemont no gaudeix d'immunitat mentre acudeixen al Tribunal de Justícia europeu, per la qual cosa li recomanarà no tornar fins que hi hagi una solució tancada sobre aquest tema: «Ells no tenen la raó però tenen la força».

Per altra banda, com a candidat de JxCat per Girona a les generals, Cuevillas ha dit que, si és diputat, avisarà que no es pot parar el procés independentista encara que s'intenti negar-ho o bloquejar-ho: «Han d'entendre que, igual que va marxar Cuba i tot Sud-amèrica, Catalunya acabarà marxant. Això és imparable. Que respirin profundament, però hem de començar a parlar d'això, a veure com ho volen fer».

«És un procés d'emancipació. Per a ells és com si els amputessin un braç, i a més el dret, que és el que els dona menjar», va afegir Cuevillas, després de demanar-los que afrontin la situació perquè considera que serà el millor per a totes les parts.

En preguntar-se-li què ha de fer JxCat al Congrés, va respondre que intentaran desbloquejar el conflicte, però que no hi haurà res a fer si després de les generals es configura «un tripartit FAES, Cs, PP, Vox o un bipartit PSOE-Cs».

Després de reivindicar que l'objectiu de JxCat és la República Catalana, va opinar que a Catalunya ja hi ha més de la meitat de ciutadans que votarien a favor de la independència: «En un referèndum amb resposta binària seríem més. Hi ha estudis que ho situen en un 53%». «El dia que hi hagi aquesta majoria sòlida, això no ho para ni l'exèrcit, ni l'exèrcit del segle XXI, que és l'exèrcit de les punyetes», va apuntar en al·lusió a la Justícia.

També va augurar que la sentència del Tribunal Suprem als líders independentistes per l'1-O provocarà molta indignació, i no descarta que el Govern plantegés sortides com podria ser l'indult.