La doble jornada de marxa nòrdica solidària reuneix 640 participants a Girona

La doble jornada de marxa nòrdica solidària celebrada durant el cap de setmana a Girona va reunir 640 participants, entre ells aficionats d'aquest esport procedents de diferents països europeus com Rússia, França, Polònia o Itàlia, que van prendre part en la primera prova de la Copa del Món de Marxa Nòrdica, organitzada per Nordic Walking Girona i la Fundació Nordic Walking Original (ONWF) coincidint amb l'esdeveniment solidari. L'objectiu dels organitzadors era celebrar un cap de setmana de marxa nòrdica, esport, natura, salut i solidaritat, ja que tots els beneficis es destinaran a la Fundació Oncolliga Girona, entitat dedicada a l'ajuda als malalts de càncer i els seus familiars.

La primera jornada, no competitiva es va celebrar dissabte al matí, amb la participació de 213 marxadors que van fer distàncies d'11 i 13 quilòmetres per la vall de Sant Daniel, sortint del parc de les Ribes del Ter. Des d'aquell mateix punt van prendre la sortida ahir al matí el mig miler de participants a la segona jornada, dels quals 140 ho van fer en la modalitat competitiva de la primera prova de la Copa del Món.

Els participants en la modalitat de marxa nòrdica popular -no competitiva- van poder triar entre tres distàncies (6 quilòmetres, 11 quilòmetres i 18 quilòmetres) que s'endinsaven per les hortes de Santa Eugènia i Salt, i els municipis de Sant Gregori i Bescanó. En el vessant competitiu hi havia també tres distàncies per escollir (5 quilòmetres, 10 quilòmetres i 21 quilòmetres) i la prova estava supervisada per diferents àrbitres al llarg de tot el recorregut.

Girona es va convertir així en la primera seu d'un tour de competicions que en els propers mesos passarà també per ciutats d'Ucraïna, Rússia, Polònia, Finlàndia, Itàlia i Luxemburg. Els organitzadors van voler aprofitar l'ocasió per fer un petit homenatge a Eva Günthor, gran professional i apassionada de la marxa nòrdica, que va morir l'any passat a causa d'un càncer de pulmó. La seva filla va rebre una placa commemorativa de mans dels organitzadors i tots els seus bastons es van posar a la venda de forma simbòlica per recollir diners per a la investigació sobre el càncer. Cristina Borràs, directora de Nordic Walking Girona, va valorar molt positivament aquesta VI edició de la Marxa Nòrdica Solidària.