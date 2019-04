Un estudi de la UdG alerta del greu impacte de la violència masclista als fills

Una investigació de l'Institut de Recerca Sobre la Qualitat de Vida (IRQV) de la Universitat de Girona alerta de les greus conseqüències que la violència masclista té en els fills de les víctimes. El rendiment acadèmic, les relacions socials i familiars, la conducta i la salut emocional d'aquests menors –sovint invisibilitzats quan es parla del problema– pateixen els efectes d'una violència per a la que, segons l'estudi, moltes vegades no reben l'atenció adequada.

«L'impacte de la violència masclista i els processos de recuperació en la infància i l'adolescència, en les mares i en les relacions maternofilials» és l'informe que quatre experts de la UdG, la doctora Carme Montserrat, el doctor Ferran Casas, Clara Sisteró i Mireia Baena, van realitzar per encàrrec de l'Ajuntament de Barcelona.

La recerca es va allargar més de dos anys i mig –amb una primera part consistent en un qüestionari a 339 mares, 44 joves i 157 professionals socials i una segona fase més qualitativa, amb entrevistes i grups de treball i discussió– i es va tancar el 2015, però aquest febrer encara s'ha publicat una part dels resultats a la revista especialitzada Géneros. Una de les autores, Carme Montserrat, afirma que el «context de consciència de gènere i altament sensibilitzat contra la violència masclista» fa que l'estudi sigui vigent i aclareix que, fins ara, cap treball ha desmentit les seves conclusions.

Aquestes mostren que no hi ha cap diferència socioeconòmica significativa entre les mares i els fills víctimes de violència masclista i la resta de la població. «No estem parlant precisament de dones amb pocs estudis, però moltes no són independents econòmicament i depenen del marit, bé perquè les aïllen, bé perquè ells controlen els diners», va explicar la doctora Montserrat.

El 97,9% va patir violència psicològica, que també va recaure en els menors; 2 de cada 3 dones en van suportar de física –igual que una quarta part dels fills– i una tercera part, de sexual.

Pel que fa a infants i adolescents, l'estudi alerta d'«afectacions que en força casos són greus, fa molts anys que duren i acostumen a arribar tard als serveis». L'impacte a l'escola es nota en els resultats i en les relacions amb companys i docents, mentre que a casa generen «desconfiança i falses expectatives». Amb els amics, la violència viscuda sol derivar en problemes de conducta i sentiments com «por, ràbia, odi, culpabilitat, no sentir-se estimat, impotència i frustració». Un pas més enllà aboca alguns menors a trastorns de salut mental o a intents de suïcidi.

L'estudi proposa que les intervencions en casos de violència masclista tinguin més en compte els menors, ja que ha constatat que, fins ara, no és suficient. L'equip de la UdG també denuncia manca de protecció per a les mares i els fills, tal com ratifica Montserrat, qui lamenta que siguin elles i els infants «els que hagin de sortir de casa»; «una vegada se separen, les mesures de protecció han de ser molt clares i s'ha d'extremar la precaució», va subratllar. Els investigadors també van parlar amb alguns agressors, per als quals demanen augmentar i diversificar els recursos de tractament.