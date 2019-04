El menjar a domicili d'Uber Eats i Glovo creix a Girona

Cada cop és més habitual trobar a la ciutat de Girona un repartidor amb una gran motxilla a l'esquena amb el logotip de Glovo o Uber Eats. Són dues de les grans companyies de missatgers que han desenvolupat aplicacions que permeten demanar menjar en bars, restaurants o establiments de plats cuinats. Molt populars a les grans ciutats, on el menjar a domicili viu un autèntic boom, aquestes dues empreses van aterrar a Girona a finals de 2018. Al llarg del primer trimestre de 2019, la seva consolidació és un fet.

Pasta, hamburgueses, sushi, pizzes... Ja hi ha poc més de cinquanta establiments gironins que s'han afiliat amb les populars apps. La seva flota de missatgers porta a casa menjar fet, però una d'aquestes va més enllà: també et poden portar la compra del supermercat, recollir-te la roba a la tintoreria, o anar a buscar un paquet en una botiga.



Canvi d'hàbits

Un tipus de negoci adaptat al canvi d'hàbits d'uns consumidors que tenen en el seu smartphone un complement imprescindible per al seu dia a dia. Un estudi de Kantar Worldpanel assegura que un 20% dels espanyols d'entre 15 i 75 anys ha realitzat en els últims mesos algun encàrrec de menjar a domicili.

No és un sector absent de polèmica, sobretot pel model laboral que utilitzen aquestes empreses. Mentre les grans companyies asseguren que les seves flotes de missatgers estan formades per professionals que hi decideixen col·laborar, i per tant són autònoms, els sindicats denuncien que haurien de ser assalariats.

Ni la justícia es posa d'acord. Una sentència d'un jutjat de Madrid dictava el mes passat que un treballador de Glovo era el que es coneix com a «fals autònom», i que se l'havia de posar en plantilla com a assalariat. El problema és que un altre jutjat només una setmana abans havia dictaminat tot el contrari.

A Espanya, el menjar a domicili va generar 2.400 milions d'euros l'any 2017, dels quals 436 milions van ser demanats en línia, segons l'estudi anual sobre menjar a domicili elaborat per Just Eat. I ara mateix, no sembla que la tendència a l'alça d'aquest tipus de negoci s'hagi d'aturar.